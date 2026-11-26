उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ IPS ऑफिसर आलोक सिंह को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। गुरुवार दोपहर सरकार की ओर से उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया गया। आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रीनेत 21 नवंबर को अपना कार्यकाल पूरा कर रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद से ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चा चल रही थी।