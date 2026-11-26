बोले डॉक्टर- जिम्मेदारी पूरी, लेकिन मेहनत के हिसाब से नहीं मिल रहा वेतन (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Lucknow Training Doctors Strike: राजधानी के विवेकानंद हॉस्पिटल में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर ट्रेनिंग डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। डॉक्टरों का कहना है कि उनसे अस्पताल में नियमित कर्मचारियों की तरह पूरा काम लिया जाता है, लेकिन जब भुगतान की बात आती है तो उन्हें उनकी मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं मिलता। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने अपनी मांगों को लेकर विरोध का रास्ता अपनाया है। डॉक्टरों की हड़ताल से अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
हड़ताल कर रहे ट्रेनिंग डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में उनकी ड्यूटी और जिम्मेदारियां काफी ज्यादा हैं। मरीजों की देखभाल से लेकर अन्य जरूरी Medical Duties तक उनसे लगातार काम कराया जाता है। कई बार उन्हें लंबे समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन इसके बदले मिलने वाला वेतन बेहद कम है। डॉक्टरों का कहना है कि इतनी मेहनत और जिम्मेदारी के बाद भी उन्हें उचित भुगतान नहीं मिलना उनके साथ नाइंसाफी है।
ट्रेनिंग डॉक्टरों की मुख्य मांग है कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए और काम के हिसाब से उचित भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना है कि अस्पताल में काम करने वाले हर कर्मचारी की मेहनत का सम्मान होना चाहिए। ट्रेनिंग के नाम पर उनसे पूरी जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद की जाती है तो उन्हें मिलने वाला Stipend भी उसी हिसाब से होना चाहिए।
फिलहाल डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर विरोध जता रहे हैं। अब देखना होगा कि अस्पताल प्रबंधन उनकी समस्याओं को लेकर क्या कदम उठाता है और वेतन बढ़ाने की मांग पर क्या फैसला लिया जाता है। वहीं मरीजों और उनके तीमारदारों की नजर भी इस बात पर है कि हड़ताल का अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना असर पड़ता है और यह मामला कब तक सुलझ पाता है।
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