Lucknow Training Doctors Strike: राजधानी के विवेकानंद हॉस्पिटल में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर ट्रेनिंग डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। डॉक्टरों का कहना है कि उनसे अस्पताल में नियमित कर्मचारियों की तरह पूरा काम लिया जाता है, लेकिन जब भुगतान की बात आती है तो उन्हें उनकी मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं मिलता। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने अपनी मांगों को लेकर विरोध का रास्ता अपनाया है। डॉक्टरों की हड़ताल से अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।