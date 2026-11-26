सीटों की खींचतान के बीच आराधना मिश्रा ने गठबंधन की ताकत गिनाई। (फोटो सोर्स-IANS)
SP Congress Alliance: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर चल रही बातचीत अब चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई है। दोनों दलों के बीच सीटों की संख्या को लेकर खींचतान है। इसी बीच यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन का मतलब ही एक-दूसरे की मदद करना होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने मिलकर ताकत दिखाई थी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का रथ रोकने में कामयाब रहे थे।
आराधना मिश्रा ने कहा कि गठबंधन के साथी एक-दूसरे का साथ देते हैं। 2024 के चुनाव में भी सपा और कांग्रेस ने मिलकर पूरी ताकत से चुनाव लड़ा था। इसका नतीजा यह रहा कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा। उन्होंने इस जीत का श्रेय गठबंधन के साथियों की एकजुटता और जनता के फैसले को दिया। उनका बयान ऐसे समय आया है, जब दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है।
दरअसल, सपा सांसद इकरा हसन ने सीट बंटवारे को लेकर कहा था कि गठबंधन में दोनों दलों को एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि संसद में कई मौकों पर सपा ने कांग्रेस का साथ दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद तय करने में भी सपा का समर्थन रहा। ऐसे में यूपी चुनाव में कांग्रेस से भी सहयोग की उम्मीद की जा रही है। इकरा ने यह भी कहा था कि गठबंधन किसी एक नेता की नाराजगी या निजी हित से बड़ा होता है।
सपा और कांग्रेस के बीच सबसे बड़ा अंतर सीटों की संख्या को लेकर है। कांग्रेस ने करीब 130 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, जबकि सपा ने शुरुआत में 26 सीटों का प्रस्ताव दिया। इस पर कांग्रेस ने असहमति जताई है। दोनों दलों के नेता सीटों के हिसाब से बातचीत कर रहे हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने यूपी की 80 में से 37 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई थी। यही नतीजे अब कांग्रेस और सपा के बीच सीटों पर दावे का आधार भी बन रहे हैं।
अब सवाल यही है कि 2024 में साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले दोनों दल 2027 के लिए सीटों पर सहमति कैसे बनाते हैं। आराधना मिश्रा ने अपने बयान से यही संकेत दिया है कि गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों को एक-दूसरे का साथ देना होगा।
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