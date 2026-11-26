SP Congress Alliance: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर चल रही बातचीत अब चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई है। दोनों दलों के बीच सीटों की संख्या को लेकर खींचतान है। इसी बीच यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन का मतलब ही एक-दूसरे की मदद करना होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने मिलकर ताकत दिखाई थी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का रथ रोकने में कामयाब रहे थे।