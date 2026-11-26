UP Politics: राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की महारैली को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रैली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के एक मंच पर आने को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस आयोजन को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी राजनीति में अपनी ताकत दिखाने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।