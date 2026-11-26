Asaduddin Owaisi joint rally: लखनऊ में संविधान दिवस के मौके पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की संयुक्त रैली हो रही है। यूपी में गठबंधन के बाद पहली बार दोनों नेता एक बड़े मंच पर साथ नजर आएंगे। इस रैली को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। BJP सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने दोनों नेताओं के गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि दो जीरो मिलकर सिर्फ एक और जीरो बना सकते हैं, वे कोई नंबर नहीं बना सकते। यह एक नॉन-स्टार्टर अलायंस है। इससे न तो किसी को फायदा हो सकता है और न ही किसी को नुकसान। वहीं, रैली में बड़ी संख्या में समर्थकों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है।