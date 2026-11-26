दोनों नेताओं की संयुक्त महारैली 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में हो रही है। इसे सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की पहली बड़ी रैली माना जा रहा है। दोनों दलों के नेता इस मंच से 2027 के चुनाव को लेकर अपनी रणनीति और आगे की योजना रखेंगे। रैली में सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार, किसानों और संविधान से जुड़े मुद्दे उठाए जाने की बात कही गई है।