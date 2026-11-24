उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की राजनीतिक गोलबंदी को अहम माना जा रहा है। अगर दोनों दल मिलकर चुनावी मैदान में उतरते हैं और उन्हें अन्य दलों का समर्थन मिलता है, तो प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। हालांकि, इसका वास्तविक असर कितना होगा, यह आने वाले समय में साफ होगा। फिलहाल सभी की नजर 26 नवंबर को रमाबाई अंबेडकर मैदान में होने वाली इस रैली पर टिकी है। पांच लाख लोगों की भीड़ जुटाने का दावा कितना सफल होता है और ओवैसी-चंद्रशेखर की जोड़ी 2027 के चुनाव को लेकर क्या संदेश देती है, यह देखना दिलचस्प होगा।