लखनऊ के इको गार्डन में 85 दिनों से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने रक्षामंत्री को सौंपा ज्ञापन, आयोगों के आदेश लागू कर नियुक्ति देने की मांग (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Teacher Recruitment: 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 में आरक्षण विसंगति का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। लंबे समय से न्याय की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने अब अपनी बात देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह तक पहुंचाई है। अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने रक्षामंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें पूरे मामले से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अभ्यर्थियों ने भर्ती में आरक्षण को लेकर सामने आई विसंगतियों और अब तक हुई कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रक्षामंत्री ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और मामले पर विस्तार से चर्चा के लिए प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली आने का समय दिया।
अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले 85 दिनों से लखनऊ के इको गार्डन में लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि रक्षामंत्री के हस्तक्षेप से उनकी वर्षों पुरानी मांग पर कोई सकारात्मक फैसला हो सकता है।
रक्षामंत्री से मुलाकात के दौरान अभ्यर्थियों ने केवल अपना पक्ष ही नहीं रखा, बल्कि मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सौंपे। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और विधान परिषद की संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति के आदेशों की प्रतियां रक्षामंत्री को दीं। अभ्यर्थियों ने इन आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से जुड़ी विसंगतियों को दूर किया जाना जरूरी है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे तूफान सिंह और आशुतोष वर्मा ने बताया कि इस मामले को लेकर वे लगातार जनप्रतिनिधियों और सरकार के जिम्मेदार लोगों से मिलते रहे हैं। इससे पहले प्रदेश के उपमुख्यमंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और एनडीए के सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं को भी ज्ञापन दिया जा चुका है। इसके बावजूद अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन मिले हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि मुलाकातें तो हुईं, लेकिन उनके पक्ष में कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया।
प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे प्रकरण को ध्यान से सुना। उन्होंने अभ्यर्थियों को भरोसा दिया कि मामले को विस्तार से समझने और उस पर चर्चा करने के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा। वहां बैठकर पूरे मामले के सभी पहलुओं पर बातचीत की जाएगी और समाधान की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। अभ्यर्थियों ने रक्षामंत्री से आग्रह किया कि यह मामला मुख्यमंत्री स्तर पर भी हल हो सकता है। इसलिए प्रदेश सरकार से बातचीत कराकर उनकी मांगों पर जल्द निर्णय कराया जाए। उनका कहना है कि लंबे समय से चल रहे इस विवाद का समाधान निकलने से प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है।
अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है कि पिछड़ा वर्ग आयोगों और विधान परिषद की संबंधित समिति की ओर से दिए गए आदेशों का पालन कराया जाए। उनका कहना है कि ओबीसी वर्ग को नियमानुसार आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ ही भर्ती के परिणाम में जरूरी संशोधन कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। अभ्यर्थियों ने आरक्षण से जुड़ी विसंगति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी को समय रहते ठीक कर लिया जाता, तो आज उन्हें इस तरह लंबे आंदोलन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। अब वे चाहते हैं कि सरकार दस्तावेजों और आयोगों के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में जल्द फैसला करे।
धरना प्रभारी नवीन चौधरी ने कहा कि अभ्यर्थियों का आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता और उन्हें न्याय नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि आंदोलन के दौरान अभ्यर्थियों ने दशहरा, दीपावली, भैयादूज और छठ जैसे त्योहार भी धरना स्थल पर ही मनाए हैं। परिवार से दूर रहकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन मजबूरी में उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। नवीन चौधरी का कहना है कि त्योहारों के मौके पर भी जब दूसरे लोग अपने परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं, तब आंदोलनकारी अभ्यर्थी धरना स्थल पर बैठकर अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। उन्हें उम्मीद है कि अब उनकी आवाज जिम्मेदार लोगों तक पहुंच चुकी है और जल्द ही कोई ठोस रास्ता निकलेगा।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में तूफान सिंह, आशुतोष वर्मा, नवीन चौधरी, उत्कर्ष वर्मा, मोहित अहलावत, मनीष पटवा और रणबहादुर वर्मा शामिल रहे। फिलहाल अभ्यर्थियों की नजर अब दिल्ली में होने वाली प्रस्तावित बातचीत और प्रदेश सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है। 85 दिनों से जारी आंदोलन के बाद उन्हें उम्मीद है कि इस बार केवल आश्वासन नहीं, बल्कि उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय सामने आएगा।
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