रक्षामंत्री से मुलाकात के दौरान अभ्यर्थियों ने केवल अपना पक्ष ही नहीं रखा, बल्कि मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सौंपे। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और विधान परिषद की संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति के आदेशों की प्रतियां रक्षामंत्री को दीं। अभ्यर्थियों ने इन आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से जुड़ी विसंगतियों को दूर किया जाना जरूरी है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे तूफान सिंह और आशुतोष वर्मा ने बताया कि इस मामले को लेकर वे लगातार जनप्रतिनिधियों और सरकार के जिम्मेदार लोगों से मिलते रहे हैं। इससे पहले प्रदेश के उपमुख्यमंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और एनडीए के सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं को भी ज्ञापन दिया जा चुका है। इसके बावजूद अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन मिले हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि मुलाकातें तो हुईं, लेकिन उनके पक्ष में कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया।