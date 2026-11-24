यूपी चुनाव में SP के 26 सीटों के ऑफर पर इमरान मसूद का बयान (PC: IANS)
SP Congress Seat Sharing: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को 26 विधानसभा सीटें देने के प्रस्ताव से जुड़ी खबरों पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इन चर्चाओं पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि, वे किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। इसके साथ ही इमरान मसूद ने सपा और कांग्रेस की आगामी बैठक में आपसी सहयोग की बात भी कही।
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा कांग्रेस को 26 सीटें ऑफर किए जाने की खबरों पर इमरान मसूद ने तल्ख लहजे में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि, "मुझे नहीं पता कि वे यह प्रस्ताव कब दे रहे हैं, शायद आपको इसकी जानकारी होगी।" उन्होंने कहा कि मैं किसी से किसी भी चीज की भीख नहीं मांग रहा हूं।
उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच होने वाली सीट बंटवारे की बैठक पर इमरान मसूद ने गठबंधन धर्म की परिभाषा समझाई। उन्होंने कहा कि सीटें मांगने और सहयोग करने में बहुत अंतर होता है। किसी भी गठबंधन में कुछ मांगना नहीं पड़ता, बल्कि गठबंधन के भीतर यह आपसी सहयोग का विषय होता है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हम लोग अंदर बैठकर आपस में बातचीत करेंगे।
सहारनपुर में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को गलती से 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिए जाने के विवाद के बाद क्षेत्राधिकारी (CO) को उनके पद से हटाए जाने पर भी इमरान मसूद ने बयान दिया। उन्होंने इस पूरे प्रकरण से दूरी बनाते हुए कहा कि, यह सरकार का प्रशासनिक मामला है और इससे हमारा क्या लेना-देना है। उन्होंने कहा कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था या नहीं, यह तय करना अधिकारियों का काम है। वे इस विषय पर क्या कह सकते हैं।
दरअसल बीते दिनों सहारनपुर के सर्किट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के एक जज के आगमन को लेकर सलामी की तैयारी की गई थी, लेकिन गलतफहमी के चलते वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी को ही गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया था। इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी। जिसके बाद अब प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए संबंधित CO को पद से हटा दिया गया है।
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