Uttar Pradesh Politic News: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर शुरू हुई बातचीत पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कांग्रेस के साथ पहली बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने सपा नेताओं को 20 मिनट में चाय पिलाई, एक पत्र थमाया और कह दिया कि हिस्सा बराबर बंटेगा। राजभर ने इस बैठक को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने सपा में शिवपाल यादव की भूमिका और उनके खेमे के विधायकों को लेकर भी सवाल उठाए।