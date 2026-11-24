कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना (PC IANS)
Uttar Pradesh Politic News: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर शुरू हुई बातचीत पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कांग्रेस के साथ पहली बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने सपा नेताओं को 20 मिनट में चाय पिलाई, एक पत्र थमाया और कह दिया कि हिस्सा बराबर बंटेगा। राजभर ने इस बैठक को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने सपा में शिवपाल यादव की भूमिका और उनके खेमे के विधायकों को लेकर भी सवाल उठाए।
ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए कहा कि सुने हैं कि कांग्रेस वाले पहली ही बैठक में आप लोगों की औकात नाप दिये है, उन्होंने दिल्ली में हुई बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में प्रमोद जी के आवास पर आप लोगों के साथ ठीक-ठाक 'आमोद-प्रमोद' हो गया! ना प्रियंका जी ने दिलचस्पी दिखाई, न वेणुगोपाल ही रिस्पॉन्स दिये। और तो और कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं के जरिए आपको लंबा चिट्ठा भी थमा दिया गया।
राजभर ने आगे कहा कि 20 मिनट में चाय पिलाया, लेटर थमाया और नमस्ते करते हुए कह दिया कि हिस्सा बराबर बंटेगा। आपके 'लाइजनर चाचा' भी लजा गये बेचारे।
राजभर ने समाजवादी पार्टी के पुराने नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस समझ गई है कि यह अमर, आजम और शिवपाल वाली ताकतवर सपा नहीं है। उन्होंने कहा कि अब इनके पास ले दे के एकलौते 'लाइजनर चाचा' ही बचे हैं। उन्होंने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि आपके जमीनी कार्यकर्ता भी हैरान हैं कि आपके लाइजनर चाचा अपने अंडर में आपसे न जाने कौन सी पीएचडी करा रहे हैं जो आप पिछले 10 साल से क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं।
राजभर ने शिवपाल यादव को नजरअंदाज करने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नस-नस पहचानने वाले शिवपाल चच्चू को इग्नोर करेंगे तो यही सब होगा!
राजभर ने कहा कि इंडी वालों के पास कोई वोटबैंक तो बचा नहीं है। आपके भाईचारे का 'चारा' भी इसबार आपको 'खुदा हाफिज' कहने के लिए तैयार बैठा है। उन्होंने अखिलेश को सलाह देते हुए कहा कि हमारी मानिए, 'लाइजनर चाचा' की हसीन ख्वाबों वाली थीसिस पढ़ना छोड़ दीजिए। शिवपाल चच्चू के अंडर में जमीनी राजनीति पर पीएचडी शुरू कर दीजिए।
राजभर ने आगे कहा कि शिवपाल चच्चू के संगत में रहेंगे तो दिल्ली वाले अपने मतलबी दोस्तों के 'तीन-तिकड़म' से आप सेफ रहेंगे। उन्होंने शिवपाल यादव के खेमे के करीब 45 विधायकों का जिक्र करते हुए कहा कि खैर, हमको तो लग रहा है कि कहीं अगला धमाका चच्चू ही न कर दें! आप लोग माहौल ही ऐसा बना दिये हैं उनके सामने। उनके खेमे के करीब 45 विधायक जब न पासा पलट दें।
दरअसल, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सपा और कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू कर दी है। सोमवार को नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के आवास पर दोनों दलों के नेताओं की पहली बैठक हुई। करीब आधे घंटे चली इस बैठक में कांग्रेस ने सपा को A श्रेणी की 55 सीटों की सूची सौंपी।
दोनों दलों ने बातचीत को सौहार्दपूर्ण बताया। नेताओं के मुताबिक, अगले दो से तीन दिनों में सीट बंटवारे का फार्मूला तैयार करने की कोशिश होगी। मंगलवार को B और C श्रेणी की सीटों पर चर्चा होनी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी।
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