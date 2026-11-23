इस उत्सव की खास बात यह रही कि इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों के कलाकारों को अपनी कला दिखाने का मौका मिला। महाराष्ट्र के नासिक से आए कलाकारों ने बोहणा नृत्य प्रस्तुत किया, जबकि मध्य प्रदेश के धार से पहुंचे कलाकारों ने भगोरिया नृत्य के जरिए अपनी परंपरा को मंच पर उतारा। राजस्थान के तेराताली नृत्य ने दर्शकों को आकर्षित किया। पश्चिम बंगाल के कलाकारों ने संथाली नृत्य के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक पहचान दिखाई। हिमाचल प्रदेश के कलाकारों ने सिरमौरी और लम्बाडा नृत्य की प्रस्तुति दी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आए कलाकारों ने पंडवानी गायन के जरिए लोककथा और संगीत की परंपरा को सामने रखा। अलग-अलग राज्यों की प्रस्तुतियों ने यह दिखाया कि भारत की सांस्कृतिक विरासत कितनी विविध और समृद्ध है। हर प्रस्तुति का अपना अलग अंदाज और अपनी खास पहचान रही।