Anil Jha on Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश मे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा की प्रतिक्रिया सामने आई है। अनिल झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं विपक्षी दलों से यही कहूंगा: आम आदमी पार्टी के एक नेता, विधायक और उत्तर प्रदेश के सह-प्रभारी के तौर पर, हमें बीजेपी से लड़ना है। हमें 'राम-राम' या 'राधे-राधे' को लेकर नहीं लड़ना है। आप नेता ने आगे कहा कि वे आपको ऐसे ही मुद्दों में फंसाएंगे। हमें धाार्मिक आधार पर उनके जाल में नहीं फंसना चाहिए।