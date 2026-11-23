आंदोलन का नेतृत्व कर रहे तूफान सिंह और आशुतोष वर्मा ने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से इससे पहले भी कई बार मुलाकात हो चुकी है। अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर उनके आवास पर 'दस्तक दो अभियान' के तहत प्रदर्शन भी किया था। उस समय भी उन्हें मामले का जल्द निस्तारण कराने का भरोसा दिया गया था। अभ्यर्थियों के मुताबिक, सोमवार को हुई मुलाकात में उन्होंने भर्ती से जुड़े पूरे प्रकरण की जानकारी दी और अब तक हुई कार्रवाई के बारे में भी बताया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इतने लंबे समय से आंदोलन करने के बावजूद उनकी मांगों पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में अब उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि मामले का स्थायी समाधान चाहिए।