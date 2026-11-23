बीजेपी की बैठक में सबसे ज्यादा जोर जन चौपाल अभियान पर दिया गया। पार्टी ने अपने विधायकों को निर्देश दिया है कि वे 5 दिसंबर तक अपनी-अपनी विधानसभा सीटों पर कम से कम 50 जनचौपाल आयोजित करें। इन चौपालों के जरिए विधायक सीधे जनता के बीच पहुंचेंगे और स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। जन चौपाल का मकसद केवल लोगों को संबोधित करना नहीं, बल्कि उनके बीच बैठकर उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझना भी है। पार्टी चाहती है कि विधायक अपने क्षेत्र में लगातार संपर्क बनाए रखें। स्थानीय मुद्दों की जानकारी लें और जनता के बीच सरकार तथा संगठन की गतिविधियों को लेकर संवाद बढ़ाएं।