विनोद तावड़े और पंकज चौधरी ने सांसदों-विधायकों के साथ की Virtual Meeting, 5 दिसंबर तक अभियान पूरा करने का निर्देश; SIR और बूथ स्तर की तैयारियों पर भी हुई चर्चा (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
BJP MP-MLA meeting: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज करनी शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी संगठन को चुनावी मोड में लाने की कवायद तेज कर दी है। इसी सिलसिले में यूपी बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोमवार सुबह पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ संगठन के कामकाज, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और जनचौपाल अभियान की समीक्षा की गई।
बैठक में पार्टी नेताओं को साफ संदेश दिया गया कि अब चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ानी होगी। जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुननी होंगी और सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देनी होगी। बीजेपी ने इसके लिए सांसदों और विधायकों को अलग-अलग लक्ष्य भी सौंपे हैं। पार्टी का यह अभियान 5 दिसंबर तक चलाया जाएगा।
बीजेपी की बैठक में सबसे ज्यादा जोर जन चौपाल अभियान पर दिया गया। पार्टी ने अपने विधायकों को निर्देश दिया है कि वे 5 दिसंबर तक अपनी-अपनी विधानसभा सीटों पर कम से कम 50 जनचौपाल आयोजित करें। इन चौपालों के जरिए विधायक सीधे जनता के बीच पहुंचेंगे और स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। जन चौपाल का मकसद केवल लोगों को संबोधित करना नहीं, बल्कि उनके बीच बैठकर उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझना भी है। पार्टी चाहती है कि विधायक अपने क्षेत्र में लगातार संपर्क बनाए रखें। स्थानीय मुद्दों की जानकारी लें और जनता के बीच सरकार तथा संगठन की गतिविधियों को लेकर संवाद बढ़ाएं।
विधायकों के साथ बीजेपी सांसदों को भी जन चौपाल अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने का लक्ष्य दिया गया है। पार्टी ने लोकसभा सांसदों को 5 दिसंबर तक अपने संसदीय क्षेत्र में कम से कम 10 जनचौपाल आयोजित करने को कहा है। इसके अलावा राज्यसभा सांसदों और विधान परिषद सदस्यों यानी MLC को भी संगठन की ओर से जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें उन विधानसभा क्षेत्रों में जनचौपाल आयोजित करनी होगी, जिन्हें पार्टी कमजोर मानती है। इसके पीछे मकसद उन सीटों पर संगठन की पकड़ मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर जनता से सीधा संपर्क बढ़ाना है।
बीजेपी की रणनीति में कमजोर विधानसभा सीटों को खास महत्व दिया जा रहा है। पार्टी के राज्यसभा सांसदों और MLC को ऐसी सीटों पर जाकर चौपाल लगाने की जिम्मेदारी दी गई है, जहां संगठन को और मेहनत करने की जरूरत महसूस हो रही है। राजनीतिक तौर पर इसे चुनाव से पहले संगठन की जमीनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी चाहती है कि बड़े नेताओं के साथ-साथ जनप्रतिनिधि भी अपने क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहें। जनचौपाल के जरिए लोगों की नाराजगी, स्थानीय समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों को समझने का मौका मिलेगा।
बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) की भी समीक्षा की गई। चुनाव से पहले मतदाता सूची का सही और अपडेट होना सभी राजनीतिक दलों के लिए अहम माना जाता है। ऐसे में बीजेपी ने इस प्रक्रिया पर भी ध्यान देने की रणनीति बनाई है। पार्टी की ओर से सांसदों और विधायकों को अपने क्षेत्रों में SIR से जुड़े कामकाज पर नजर रखने और लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, गलतियों को ठीक कराने और जरूरी प्रक्रियाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना भी इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है।
बीजेपी ने जनचौपाल अभियान के लिए 5 दिसंबर की समयसीमा तय की है। इस दौरान विधायकों, सांसदों और अन्य जनप्रतिनिधियों को अपने निर्धारित लक्ष्य पूरे करने होंगे। संगठन की कोशिश है कि चुनाव से पहले पार्टी का संपर्क अभियान गांवों, कस्बों और शहरी इलाकों तक पहुंचे। इस बैठक से यह साफ संकेत मिला है कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से संगठनात्मक स्तर पर तैयारी में जुट गई है। पार्टी का जोर बूथ और विधानसभा स्तर तक अपनी सक्रियता बढ़ाने पर है, ताकि चुनाव के समय संगठन पूरी तरह तैयार रहे।
दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। दोनों दलों के नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हो रही है। यह बैठक कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के आवास पर आयोजित की गई है। बैठक में समाजवादी पार्टी की ओर से सांसद राम गोपाल यादव, राजीव राय और इकरा हसन पहुंचीं। दोनों दलों के नेताओं के बीच आगामी चुनाव को देखते हुए सीटों के बंटवारे और आपसी तालमेल को लेकर बातचीत होने की जानकारी सामने आई है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की संगठनात्मक सक्रियता के बीच सपा और कांग्रेस की बैठक को भी राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। दोनों दलों के सामने चुनाव में बेहतर तालमेल बनाने और सीटों को लेकर सहमति कायम करने की चुनौती है। सीट शेयरिंग का मुद्दा किसी भी गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें हर दल अपने राजनीतिक प्रभाव और चुनावी संभावनाओं के आधार पर ज्यादा सीटों की उम्मीद रखता है।
ऐसे में प्रमोद तिवारी के आवास पर हो रही बैठक से निकलने वाले नतीजों पर राजनीतिक गलियारों की नजर रहेगी। फिलहाल एक तरफ बीजेपी ने जन चौपाल और SIR के जरिए अपने सांसदों-विधायकों को मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में इन दोनों गतिविधियों का असर देखने को मिल सकता है।
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