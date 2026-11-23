चंद्रशेखर आजाद (Photo IANS)
UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और सपा-कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी के बीच उन्होंने विधानसभा प्रभारियों की चौथी सूची जारी कर दी है। इसमें गोरखपुर की पिपराइच समेत छह सीटों पर नामों का ऐलान किया गया है। चंद्रशेखर की पार्टी अब तक 127 सीटों के लिए प्रभारियों के नाम घोषित कर चुकी है। वहीं, एआईएमआईएम के साथ गठबंधन के बाद सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया गया है।
आजाद समाज पार्टी की नई सूची में छह विधानसभा सीटों के लिए प्रभारियों के नाम घोषित किए गए हैं। गोरखपुर की पिपराइच सीट से विजय साहनी को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा हाथरस सदर से रमेश चंद्र और आगरा की एत्मादपुर सीट से रिंकू सेठ को प्रभारी बनाया गया है।
शाहजहांपुर जिले की दो सीटों पर भी नामों का ऐलान किया गया है। कटरा सीट से सलीम चांद उर्फ चांद बाबू और शाहजहांपुर सदर से हरिराम वर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, गोंडा की कर्नलगंज सीट से ऊषा देवी निषाद को विधानसभा प्रभारी घोषित किया गया है। एत्मादपुर सीट पर बसपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित किया है। रविवार को पार्टी ने यहां से सर्वेश बघेल के नाम का ऐलान किया था।
चंद्रशेखर आजाद जिस तरह लगातार विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी कर रहे हैं, उसे बसपा की चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव से काफी पहले विधानसभा प्रभारियों के नाम घोषित करती रही है। बाद में इनमें से कई लोगों को पार्टी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतारती है।
आजाद समाज पार्टी भी इसी तरीके से आगे बढ़ती दिख रही है। माना जा रहा है कि जिन नेताओं को विधानसभा प्रभारी बनाया जा रहा है, उनमें से कई को आगे चलकर टिकट मिल सकता है।
आजाद समाज पार्टी ने विधानसभा प्रभारियों की पहली सूची 31 जुलाई को जारी की थी। इसमें 45 सीटों के नाम थे। इसके बाद 21 सितंबर को दूसरी सूची आई, जिसमें 42 सीटों के प्रभारी घोषित किए गए। 15 नवंबर को तीसरी सूची जारी की गई थी। इसमें 34 सीटों के नाम शामिल थे। अब चौथी सूची में छह और सीटों के लिए नाम घोषित किए गए हैं। इस तरह पार्टी अब तक कुल 127 सीटों के लिए प्रभारियों के नाम सामने ला चुकी है।
चंद्रशेखर आजाद ने पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन का ऐलान किया था। दोनों दलों ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। हालांकि, दोनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा किस तरह होगा, इस पर अभी घोषणा नहीं हुई है।
इस बीच लखनऊ में 26 नवंबर को दोनों दलों की बड़ी रैली होने जा रही है। ओवैसी ने इस रैली में बड़े ऐलान का दावा किया है। गठबंधन की घोषणा के बाद आजाद समाज पार्टी की ओर से दो सूचियों में 40 विधानसभा प्रभारियों के नाम घोषित किए जा चुके हैं।
आजाद समाज पार्टी की ओर से जारी सूचियों में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को प्रमुखता मिलती दिखाई दे रही है। इन्हीं वर्गों को मिलाकर पीडीए की राजनीति की जा रही है। अब तक घोषित नामों में ब्राह्मण, ठाकुर और सामान्य वर्ग के नेताओं की मौजूदगी नहीं दिखी है।
ऐसे में चुनाव में पार्टी की रणनीति और उम्मीदवारों के चयन पर नजर रहेगी। तीसरा मोर्चा बनने से यूपी में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और सपा-कांग्रेस गठबंधन के सामने एक नया राजनीतिक विकल्प खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसका चुनावी असर क्या होगा, यह आने वाले समय में साफ होगा।
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