UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और सपा-कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी के बीच उन्होंने विधानसभा प्रभारियों की चौथी सूची जारी कर दी है। इसमें गोरखपुर की पिपराइच समेत छह सीटों पर नामों का ऐलान किया गया है। चंद्रशेखर की पार्टी अब तक 127 सीटों के लिए प्रभारियों के नाम घोषित कर चुकी है। वहीं, एआईएमआईएम के साथ गठबंधन के बाद सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया गया है।