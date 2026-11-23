ओमप्रकाश राजभर फोटो सोर्स X Account
Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने आजम खान की जेल से रिहाई के बाद अखिलेश के उनसे मुलाकात नहीं करने और नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती पर लखनऊ नहीं बुलाने को लेकर सवाल उठाए। राजभर ने आजम खान को 'रामपुरी चचा' और 'दग चुकी हुई गोली' बताते हुए अखिलेश के एम-वाई समीकरण पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस समीकरण में 'भाई' के रूप में कंसवादी लोग स्थाई हैं, जबकि 'चारा' का चेहरा बदलता रहता है।
ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आजम खान कुछ दिन के लिए जेल से बाहर आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि उनकी रिहाई से अखिलेश को कोई खास खुशी हुई है। राजभर ने सवाल किया कि अखिलेश ने अब तक आजम खान से दुआ-सलाम क्यों नहीं की, उनसे मिलने का समय क्यों नहीं निकाला और स्वर्गीय नेताजी की जयंती पर उन्हें लखनऊ क्यों नहीं बुलाया।
राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि खैर, जब आप अपने पिताजी और सगे चच्चू को कुछ नहीं समझे तो नेतागीरी वाले रामपुरी चचा का क्या ही कहना। वो तो फिर भी 'दूर वाले' हैं।
उन्होंने अखिलेश के एम-वाई समीकरण पर भी टिप्पणी की। राजभर के मुताबिक कि असल में अपने जिस एम-वाई समीकरण को आप 'भाईचारा' कहते हैं, उसमें 'भाई' के रूप में आपके पास आपके कंसवादी लोग ही 'स्थाई' हैं। बस 'चारा' का चेहरा बदलता रहता है, कभी आजम थे, अब कोई और हो गया है।
राजभर ने आजम खान के पुराने राजनीतिक प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि कभी वह सैफई सिंडिकेट के लिए पश्चिमी यूपी का पूरा पॉलिटिकल अंडरवर्ल्ड संभालते थे। उन्होंने आजम पर सरकारी कर्मचारियों को 'तनखइया' समझने और उनसे जूते साफ कराने की बात को लेकर भी तंज कसा।
राजभर ने दावा किया कि आजम अब इंटरव्यू में कह रहे हैं कि वह बिकने को तैयार हैं, बस कोई सही दाम देकर खरीद ले। उन्होंने अखिलेश को चेतावनी देते हुए कहा कि खान साहब को खरीदने के लिए बाजार में दाढ़ी वाला और मूंछवाला पहले से ही मौजूद हैं।
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