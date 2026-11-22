समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां एक बार फिर पुराने जमीन विवाद के मामले को लेकर चर्चा में हैं। करीब दो दशक पुराने इस प्रकरण में पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। रविवार को पटवाई थाना प्रभारी पवन कुमार शर्मा पुलिस टीम के साथ आजम खां के आवास पर पहुंचे। पुलिस टीम अपने साथ नोटिस लेकर गई थी।