जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर आजम खान का पलटवार, (फोटो IANS)
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां एक बार फिर पुराने जमीन विवाद के मामले को लेकर चर्चा में हैं। करीब दो दशक पुराने इस प्रकरण में पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। रविवार को पटवाई थाना प्रभारी पवन कुमार शर्मा पुलिस टीम के साथ आजम खां के आवास पर पहुंचे। पुलिस टीम अपने साथ नोटिस लेकर गई थी।
जानकारी के मुताबिक, पुलिसकर्मियों ने वहां करीब 20 मिनट तक इंतजार किया। इसके बाद अधिवक्ता को नोटिस सौंपा और टीम वापस लौट गई। इस मामले की जांच निरीक्षक पवन कुमार शर्मा को सौंपी गई है।
पूरा विवाद वर्ष 2006 में गंज थाना क्षेत्र के तूती वाले मकबरे के पास स्थित जमीन से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय प्रशासन ने जमीन से कब्जा हटवाने की कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के खिलाफ मोहल्ला सराय सहादत यार खां निवासी अफसर खां की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि संबंधित जमीन अफसर अली की थी और प्रशासन ने बिना नोटिस दिए उस पर से कब्जा हटवा दिया। इस कार्रवाई के पीछे आजम खां का इशारा होने का आरोप भी लगाया गया था।
इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज कराने वाले अफसर खां का निधन हो चुका है। वहीं, मुकदमे में नामजद तत्कालीन एसडीएम नलिन सिंह अवस्थी की भी मृत्यु हो चुकी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद इसकी जांच निरीक्षक पवन कुमार शर्मा को सौंपी गई थी।
करीब दो दशक पुराने इस मामले में पुलिस की ताजा कार्रवाई ने एक बार फिर जमीन विवाद को सुर्खियों में ला दिया है। फिलहाल पुलिस की ओर से अधिवक्ता को नोटिस दिए जाने की कार्रवाई सामने आई है।
बड़ी खबरेंView All
रामपुर
उत्तर प्रदेश