बुधवार को जमानत मिलने की खुशी में आजम खान के घर पर समर्थकों के बीच मिठाइयां बांटी गई थीं। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने कहा कि उन्हें शुरू से ही अल्लाह पर पूरा भरोसा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें नहीं चाहती थीं कि आजम खान जेल से बाहर आएं। बता दें कि इससे पहले जब आजम रामपुर जेल से रिहा होकर बाहर आए थे, तब ED ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। उस समय आजम खान ने आसमान की ओर हाथ उठाकर इशारे में कहा था कि, अल्लाह सब देख रहा है। अब करीब 1 साल बाद जेल से बाहर आए आजम खान को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने बड़ी राहत दी है।