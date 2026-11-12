‘अदालत से न्याय नहीं मिला तो खुद इंसाफ किया, अब दूसरों की बारी’, शरीफ की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री?

मोहम्मद शरीफ की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि हमलावरों ने उस पर आठ गोलियां चलाई थीं। इनमें तीन गोलियां सिर, चार पेट और एक हाथ में लगी थी। शुरुआत में पुलिस को चार गोलियां लगने की जानकारी मिली थी। वारदात मंगलवार देर शाम खजुरिया थाना क्षेत्र में हुई थी। शरीफ पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए थाने पहुंचा था। प्रक्रिया पूरी होने से पहले वह अपने बेटे अबु के साथ बाइक से घर लौट रहा था। थाने से करीब 300 मीटर आगे बाइक सवार दो बदमाशों ने उसे घेर लिया और गोलियां बरसा दीं। हमले में शरीफ की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दोनों हमलावर फरार हो गए।