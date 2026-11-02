आजम खान की ED गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, CJI बोले- इसी हफ्ते आएगी याचिका

Azam Khan Supreme Court Hearing: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल तत्काल राहत नहीं मिली है। सोमवार को अदालत ने उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया, हालांकि कहा कि मामला इसी सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकता है। आजम खान फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गाजियाबाद की डासना जेल में हैं। वहीं, रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड पर भी सोमवार को सुनवाई होनी है।