रामपुर जेल में मुलाकात के बाद अखिलेश का हमला: बोले- बीजेपी सरकार ने आजम खान और उनके परिवार पर लादे झूठे केस

आजम खान से मुलाकात करने के बाद बीजेपी पर हमला बोलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश ने कहा कि जो लोग साजिश रचते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं, वे हमेशा इस डर में जीते हैं कि सच कभी न कभी सामने आ ही जाएगा। जो लोग सच जानते हैं, उन्हें पता है कि एक दिन यह सामने आएगा और जब ऐसा होगा, तो उन्हें समाज, देश और कानून के सामने जवाब देना होगा। लेकिन रामपुर जैसी जगह पर 'राम राज्य' की मूल भावना को ही कुचल दिया गया है। रामपुर का नाम भगवान राम से जुड़ा है, फिर भी यहां 'राम राज्य' की भावना का गला घोंटा जा रहा है और उसे नष्ट किया जा रहा है। आपसे बेहतर यह कौन जान सकता है?