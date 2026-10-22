रामपुर जेल में आजम से मिलने पहुंचे अखिलेश, जेल के बाद घर भी जाएंगे; तंजीन फातिमा और अदीब ने हेलीपैड पर किया स्वागत

एक साल के भीतर अखिलेश की आजम खान से यह तीसरी मुलाकात है। इससे पहले 9 अक्टूबर 2025 को वह रामपुर जाकर आजम से मिले थे। इसके बाद 7 नवंबर 2025 को आजम खान उनसे मिलने लखनऊ पहुंचे थे। करीब दो महीने पहले सपा नेता शिवपाल यादव ने भी जेल में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। इसके बाद वह आजम के घर पहुंचे और तंजीन फातिमा से भी मिले थे।