आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत, डबल पैन कार्ड केस में 10 साल की सजा सस्पेंड

Azam Khan Sentence Suspended: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को डबल पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों की 10 साल की सजा सस्पेंड कर दी है और जमानत भी मंजूर कर ली है। हालांकि, दोनों की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी गई है। इस फैसले के बाद अब्दुल्ला आजम की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो सकता है, लेकिन आजम खान की रिहाई दूसरे मामलों में कानूनी स्थिति पर निर्भर करेगी। आजम खान से जुड़े ईडी और विजिलेंस के मामले भी चर्चा में हैं।