Karwa Chauth Holiday: निर्जल व्रत और ड्यूटी की चुनौती! करवा चौथ पर महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए छुट्टी की मांग

Karwa Chauth 2026 Holiday: करवा चौथ के अवसर पर उत्तर प्रदेश की महिला संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों सहित सभी पात्र महिला कर्मचारियों को एक दिन का अवकाश देने की मांग उठाई गई है। उत्तर प्रदेश टीबी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष करुणा शंकर मिश्र ने इस संबंध में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को पत्र भेजकर आवश्यक आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि करवा चौथ महिलाओं के लिए धार्मिक आस्था और पारिवारिक परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। ऐसे में महिला कर्मचारियों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अवकाश की सुविधा प्रदान करने पर विचार किया जाना चाहिए।