29 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

Karwa Chauth Holiday: निर्जल व्रत और ड्यूटी की चुनौती! करवा चौथ पर महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए छुट्टी की मांग

UP Health Workers: करवा चौथ पर महिला संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को अवकाश देने की मांग उठी है। टीबी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष करुणा शंकर मिश्र ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को पत्र भेजा।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Updated: 29 Oct 2026, 1:05 PM IST

करवा चौथ पर निर्जल व्रत रखने वाली महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों को एक दिन का अवकाश देने की मांग (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

करवा चौथ पर निर्जल व्रत रखने वाली महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों को एक दिन का अवकाश देने की मांग (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Karwa Chauth 2026 Holiday: करवा चौथ के अवसर पर उत्तर प्रदेश की महिला संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों सहित सभी पात्र महिला कर्मचारियों को एक दिन का अवकाश देने की मांग उठाई गई है। उत्तर प्रदेश टीबी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष करुणा शंकर मिश्र ने इस संबंध में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को पत्र भेजकर आवश्यक आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि करवा चौथ महिलाओं के लिए धार्मिक आस्था और पारिवारिक परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। ऐसे में महिला कर्मचारियों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अवकाश की सुविधा प्रदान करने पर विचार किया जाना चाहिए।

महिला कर्मचारियों की सुविधा का मुद्दा उठा

करुणा शंकर मिश्र ने अपने पत्र में महिला संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि करवा चौथ के दिन बड़ी संख्या में महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख-समृद्धि की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दौरान कई महिलाएं निर्जल उपवास भी करती हैं। ऐसे में पूरे दिन नियमित ड्यूटी करना कुछ कर्मचारियों के लिए शारीरिक रूप से कठिन हो सकता है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि महिला कर्मचारियों की धार्मिक भावनाओं और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर अवकाश देने के विषय में सकारात्मक निर्णय लिया जाए।

योगी कैबिनेट के बड़े फैसले: यूपी में चार लिंक एक्सप्रेस वे को मंजूरी, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा

ये भी पढ़ें
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में विकास और निवेश से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

निर्जल व्रत के दौरान ड्यूटी की चुनौती

करवा चौथ पर व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह से लेकर चंद्रोदय तक भोजन और पानी का सेवन नहीं करती हैं। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की जिम्मेदारियां कई बार व्यस्त और चुनौतीपूर्ण होती हैं। ऐसे में निर्जल व्रत के दौरान लंबे समय तक ड्यूटी करना थकान या असहजता का कारण बन सकता है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने इसी परिस्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि महिला कर्मचारियों को पर्व के अवसर पर राहत देने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए।

हालांकि, स्वास्थ्य सेवाएं आवश्यक सेवाओं में शामिल हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के अवकाश संबंधी निर्णय में मरीजों की देखभाल और अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों के नियमित संचालन को भी ध्यान में रखना जरूरी होगा। इस लिहाज से अवकाश की व्यवस्था बनाते समय कर्मचारियों की जरूरतों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने पर भी विचार किया जा सकता है।

धार्मिक आस्था और मानवीय संवेदनाओं का हवाला

करुणा शंकर मिश्र ने अपने अनुरोध में महिला कर्मचारियों की धार्मिक आस्था, स्वास्थ्य और मानवीय संवेदनाओं को प्रमुखता दी है। उनका कहना है कि करवा चौथ जैसे पारंपरिक पर्व पर महिलाओं को अपने परिवार और धार्मिक रीति-रिवाजों के लिए समय मिलना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से मांग की है कि इस विषय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर पात्र महिला कर्मचारियों को एक दिन का अवकाश देने पर विचार किया जाए।

यह मांग विशेष रूप से संविदा पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं। अवकाश को लेकर स्पष्ट आदेश जारी होने से कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी और पर्व से जुड़ी तैयारियों की योजना बनाने में मदद मिल सकती है।

सरकारी निर्णय पर टिकी निगाहें

उत्तर प्रदेश टीबी कर्मचारी संघ की ओर से उठाई गई इस मांग के बाद अब संबंधित सरकारी निर्णय पर नजर रहेगी। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, करुणा शंकर मिश्र ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अवकाश की मांग की है। इस संबंध में सरकार की ओर से किसी आदेश या स्वीकृति की पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

महिला कर्मचारियों को करवा चौथ पर अवकाश देने का निर्णय यदि लिया जाता है, तो उसके दायरे, पात्रता और लागू होने की शर्तों को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होगा। इससे कर्मचारियों को नियमों की जानकारी मिलेगी और विभागीय स्तर पर भ्रम की स्थिति से बचा जा सकेगा। फिलहाल संघ ने महिला संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों सहित समस्त पात्र महिला कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार से मांग पर विचार करने का आग्रह किया है।

UP MLC Election 2026 : एमएलसी चुनाव के नतीजों का लंबा इंतजार! 48 घंटे तक चल सकती है गिनती

ये भी पढ़ें
उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन सीटों के नतीजों पर टिकी निगाहें (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2026, 1:05 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Karwa Chauth Holiday: निर्जल व्रत और ड्यूटी की चुनौती! करवा चौथ पर महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए छुट्टी की मांग

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अयोध्या से काशी तक जीत का दावा, सपा मुख्यालय के पोस्टर ने 2027 की सियासत को दी नई धार

लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर लगा ‘27 में आ रहे हैं अखिलेश’ का होर्डिंग (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

रामनगरी को रोशन करेंगे गांव की बेटियों के हाथों बने दीये, 1.60 लाख दीपों में छिपी आत्मनिर्भरता की कहानी

बाराबंकी के कजियापुर और भगहर झील सहित अयोध्या के ग्यासपुर की महिलाएं बड़े पैमाने पर दीया निर्माण में जुटीं। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव: सोशल मीडिया पर सपा से लड़ाई में भाजपाई कम दे रहे योगी आदित्यनाथ का साथ?

cm yogi vs akhilesh yadav social media reach BJP up election 2027
लखनऊ

युवाओं को सरकारी नौकरी से बाहर करने पर भड़के कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत, बोले- BJP अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक रही

Surendra Rajput
लखनऊ

‘भाईचारा मुबारक’, MLC चुनाव में कांग्रेस के जीरो प्रदर्शन पर ओपी राजभर का तंज, बोले- हिस्सा चाहिए आधा और समर्थन जीरो

OP Rajbhar
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.