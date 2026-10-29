युवाओं को सरकारी नौकरी से बाहर करने पर भड़के कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत, बोले- BJP अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक रही

लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद सरकार बदलने के मकसद से हुई हिंसा में शामिल युवाओं को सरकारी नौकरियों से बाहर कर दिया गया है। इस फैसले को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा इस समय निराश और हताश है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी युवाओं को जबरदस्ती विरोध करने और धरना देने से रोकने की कोशिश कर रही है। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि BJP के लोग इस समय निराश और हताश हैं और हमारे युवाओं को जबरदस्ती विरोध करने या धरना देने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं।