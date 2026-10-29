उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव: सोशल मीडिया पर सपा से लड़ाई में भाजपाई कम दे रहे योगी आदित्यनाथ का साथ?

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के लिए हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा या बीजेपी) को ठीक टक्कर दी है। 11 में से छह सीटें बीजेपी ने जीतीं, जबकि बाकी पांच पर सपा ने झंडा गाड़ा। सपा ने दो नई सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि भाजपा एक नई सीट ही हासिल कर सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी सपा का कब्जा खत्म करने में बीजेपी सफल नहीं हो सकी, जबकि सपा ने भाजपा से लखनऊ स्नातक सीट छीन ली। वैसे विधान परिषद चुनाव की जीत-हार जनता का मूड आंकने का पैमाना नहीं है, फिर भी इसका सांकेतिक महत्व तो है ही। 2027 के विधान सभा चुनाव से कुछ महीने पहले मिली इस जीत से सपा का उत्साह बढ़ा है और उसका मानना है कि विधान सभा में भाजपा को हराना असंभव नहीं है। भाजपा के लिए जो अंदरूनी असंतोष और सत्ता विरोधी लहर जैसी चुनौतियां विधान सभा चुनाव में सामने आने वाली हैं, उससे निपटने में ज्यादा गंभीरता दिखाने का संदेश इस चुनाव परिणाम से लिया जा सकता है।