Ayodhya Deepotsav 2026: रामनगरी को रोशन करेंगे गांव की बेटियों के हाथों बने दीये, 1.60 लाख दीपों में छिपी आत्मनिर्भरता की कहानी

दीया निर्माण से जुड़ी महिलाओं को प्रति दीया आठ रुपये की दर निर्धारित की गई है। करीब 1.60 लाख दीयों के इस काम से जुड़ी कुल राशि लगभग 12.80 लाख रुपये बैठती है। हालांकि, यह कुल निर्धारित दर के आधार पर निकाली गई राशि है; इसे किसी एक महिला की कमाई या शुद्ध लाभ नहीं माना जा सकता। वास्तविक आमदनी इस बात पर निर्भर करेगी कि उत्पादन में कितनी महिलाओं की भागीदारी है, काम का बंटवारा कैसे होता है और निर्माण से जुड़ी लागत किस प्रकार वहन की जाती है। इसके बावजूद, बड़े ऑर्डर से ग्रामीण कारीगरों को एक निश्चित मात्रा में उत्पादन का अवसर मिलता है। स्थानीय स्तर पर काम मिलने से उन्हें अपने कौशल का उपयोग करने और परिवार की आय में योगदान देने का रास्ता मिलता है। पारंपरिक कला से जुड़े परिवारों के लिए ऐसे अवसर खास महत्व रखते हैं, क्योंकि इससे उनके उत्पादों की मांग गांवों से बाहर भी पहुंच सकती है।