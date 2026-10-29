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UP Politics: अयोध्या से काशी तक जीत का दावा, सपा मुख्यालय के पोस्टर ने 2027 की सियासत को दी नई धार

SP Headquarters Poster Sparks Buzz:: एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद सपा में उत्साह दिखा। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर अमेठी के नेता जयसिंह प्रताप यादव ने ‘27 में आ रहे हैं अखिलेश’ का होर्डिंग लगवाया।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Updated: 29 Oct 2026, 2:36 PM IST

लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर लगा ‘27 में आ रहे हैं अखिलेश’ का होर्डिंग (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर लगा ‘27 में आ रहे हैं अखिलेश’ का होर्डिंग (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Ayodhya Politics: उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) के खेमे में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। इसी राजनीतिक जोश की झलक लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय के बाहर लगे एक होर्डिंग में देखने को मिली। पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा है- ‘27 में आ रहे हैं अखिलेश’। इसमें पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के संदेश के साथ अयोध्या और काशी का जिक्र करते हुए पार्टी की राजनीतिक उम्मीदों को सामने रखा गया है। यह होर्डिंग अमेठी के नेता जयसिंह प्रताप यादव ने लगवाया है। पोस्टर के जरिए पार्टी समर्थकों के बीच आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उत्साह और राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है।

पोस्टर में अयोध्या और काशी का संदेश

सपा मुख्यालय पर लगाए गए होर्डिंग में लिखा है, ‘PDA का संदेश-अयोध्या जीते अवधेश पासी, आशुतोष-लाल बिहारी जीते काशी, 27 में आ रहे हैं श्री अखिलेश।’ इस संदेश में पार्टी की हालिया राजनीतिक उपलब्धियों को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी और उम्मीदों से जोड़कर पेश किया गया है। पोस्टर में अयोध्या और काशी का उल्लेख खास राजनीतिक महत्व रखता है। इन दोनों क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में इनसे जुड़ी जीत का जिक्र कर सपा समर्थकों को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि पार्टी आगामी चुनाव में भी अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

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PDA के नारे से चुनावी माहौल बनाने की कोशिश

समाजवादी पार्टी की राजनीति में पीडीए का नारा प्रमुखता से सामने आता रहा है। पार्टी इसे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को साथ लाने के राजनीतिक संदेश के रूप में पेश करती है। सपा मुख्यालय पर लगाए गए इस होर्डिंग में भी इसी नारे को केंद्र में रखा गया है। पोस्टर के जरिए समर्थकों के बीच सामाजिक समीकरणों और राजनीतिक एकजुटता का संदेश देने का प्रयास दिखाई देता है। हालांकि, यह होर्डिंग लगाने वाले नेता की राजनीतिक पहल है। इसे पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक घोषणा या चुनावी रणनीति का औपचारिक ऐलान तभी माना जा सकता है, जब पार्टी नेतृत्व की ओर से इसकी पुष्टि हो।

2027 विधानसभा चुनाव पर टिकी नजरें

उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव वर्ष 2027 में प्रस्तावित है। चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों के बीच बयानबाजी, नारों और पोस्टरों के जरिए माहौल बनाने की गतिविधियां दिखाई देने लगी हैं। सपा मुख्यालय पर लगा यह होर्डिंग भी इसी राजनीतिक हलचल की एक कड़ी माना जा सकता है।

‘27 में आ रहे हैं अखिलेश’ का नारा पार्टी समर्थकों की उम्मीदों को दर्शाता है। इसके जरिए अखिलेश यादव के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने की आकांक्षा जाहिर की गई है। वहीं, राजनीतिक दृष्टि से यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव नजदीक आने पर सपा अपने संगठन, जनसंपर्क और सामाजिक समीकरणों को किस तरह मजबूत करती है।

जीत के दावों से कार्यकर्ताओं में उत्साह

होर्डिंग में एमएलसी चुनाव के नतीजों और अयोध्या-काशी से जुड़े नामों का उल्लेख कर पार्टी के पक्ष में सकारात्मक राजनीतिक माहौल प्रस्तुत किया गया है। ऐसे पोस्टर अक्सर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और पार्टी के संदेश को सार्वजनिक रूप से पहुंचाने का माध्यम बनते हैं।फिलहाल, सपा मुख्यालय पर लगा यह होर्डिंग अपने नारे और राजनीतिक संदेश को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी दिनों में दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से इसके जवाब में किस तरह के पोस्टर, बयान और राजनीतिक संदेश सामने आते हैं।

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29 Oct 2026, 2:36 PM IST

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