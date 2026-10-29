UP Politics: अयोध्या से काशी तक जीत का दावा, सपा मुख्यालय के पोस्टर ने 2027 की सियासत को दी नई धार

Ayodhya Politics: उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) के खेमे में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। इसी राजनीतिक जोश की झलक लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय के बाहर लगे एक होर्डिंग में देखने को मिली। पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा है- ‘27 में आ रहे हैं अखिलेश’। इसमें पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के संदेश के साथ अयोध्या और काशी का जिक्र करते हुए पार्टी की राजनीतिक उम्मीदों को सामने रखा गया है। यह होर्डिंग अमेठी के नेता जयसिंह प्रताप यादव ने लगवाया है। पोस्टर के जरिए पार्टी समर्थकों के बीच आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उत्साह और राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है।