BJP Meeting In Lucknow: शाह के दौरे से पहले BJP का चुनावी चक्रव्यूह तैयार, सपा के पोस्टर ने छेड़ी 2027 की सत्ता की जंग

एक ओर भाजपा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से पहले संगठनात्मक बैठक के जरिए आगामी चुनाव की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो दूसरी ओर सपा के पोस्टर से 2027 के चुनावी संदेश को लेकर चर्चा तेज है। दोनों दलों की गतिविधियां संकेत देती हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले संगठन और राजनीतिक संवाद का महत्व लगातार बढ़ेगा। फिलहाल भाजपा की बैठक में होने वाले फैसलों और अमित शाह के दौरे के दौरान सामने आने वाले संदेश पर निगाहें रहेंगी। वहीं, सपा मुख्यालय पर लगे पोस्टर ने आगामी चुनाव को लेकर पार्टी समर्थकों की उम्मीदों को सार्वजनिक रूप से सामने रखा है। आने वाले समय में दोनों प्रमुख दलों की रणनीति और संगठनात्मक गतिविधियां उत्तर प्रदेश की सियासत की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।