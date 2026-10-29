UP Budget Website: बजट के पन्नों से डिजिटल स्क्रीन तक, यूपी की वित्तीय जानकारी अब एक क्लिक पर

नवीनीकृत वेबसाइट पर वित्तीय वर्ष 2014-15 से संबंधित वित्तीय स्वीकृतियों के शासनादेश उपलब्ध कराए गए हैं। इससे पुराने वित्तीय आदेशों और स्वीकृतियों से जुड़ी जानकारी खोजने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य आर्थिक सर्वेक्षण, वित्त विभाग की ओर से प्रकाशित बजट की रूपरेखा और भारत का संविधान हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। वेबसाइट पर बजट से संबंधित मीडिया वीडियो भी देखे जा सकेंगे। इस तरह पोर्टल पर लिखित दस्तावेजों के साथ अन्य माध्यमों से जानकारी प्राप्त करने की सुविधा भी दी गई है। इससे विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं को अपनी जरूरत के अनुसार सामग्री देखने का अवसर मिलेगा।