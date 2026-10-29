UP News: पहले 11 हजार जमा, फिर 2.24 लाख का स्टीमेट! रिश्वत के आरोप पर ऊर्जा मंत्री ने मांगी जांच रिपोर्ट

बिजली कनेक्शन से जुड़े इस मामले में अब विभागीय जांच के निष्कर्ष महत्वपूर्ण होंगे। जांच में यह स्पष्ट किया जाना होगा कि कनेक्शन जारी करने में देरी क्यों हुई, पहले स्टीमेट की राशि जमा होने के बावजूद प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई और बाद में करीब 2.24 लाख रुपये का नया स्टीमेट किन आधारों पर जारी किया गया। साथ ही रिश्वत मांगने के आरोप की भी निष्पक्ष जांच की जानी होगी। ऊर्जा मंत्री के निर्देशों के बाद शिकायतकर्ता को कार्रवाई की उम्मीद है। अब निगाहें विभागीय जांच और उसके आधार पर होने वाली कार्रवाई पर रहेंगी। मामले में दोष सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।