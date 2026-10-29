29 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘2027 में अखिलेश यादव का सीएम बनना तय’: एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद सपा का बड़ा दावा

UP Politics: समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन ने कहा कि विधान परिषद चुनावों के नतीजों से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि 2027 समाजवादी पार्टी का होगा और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

Updated: 29 Oct 2026, 4:35 PM IST

Akhilesh Yadav

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव (Photo-IANS)

Ramji Lal Suman UP MLC Elections: उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव परिणाम आ गया है। यूपी एमएलसी चुनाव परिणाम को लेकर प्रदेश की राजनीति का माहौल गर्माया हुआ है। इस रिजल्ट से समाजवादी पार्टी काफी उत्साहित है। सपा ने दावा किया है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और अखिलेश यादव एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे।

अखिलेश यादव फिर बनेंगे मुख्यमंत्री : रामजी लाल सुमन

एमएलसी चुनाव परिणाम पर खुशी जताते हुए समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन ने कहा कि विधान परिषद चुनावों के नतीजों से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि 2027 समाजवादी पार्टी का है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी पर हमला बोलते हुए सुमन ने कहा कि सरकार ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए हर मुमकिन हथकंडा अपनाते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं समाजवादी पार्टी में अपने बहादुर साथियों को धन्यवाद देता हूं। सरकार की चालें नाकाम रहीं और कुल मिलाकर चुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहे हैं।

UP Politics: अयोध्या से काशी तक जीत का दावा, सपा मुख्यालय के पोस्टर ने 2027 की सियासत को दी नई धार

ये भी पढ़ें
लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर लगा ‘27 में आ रहे हैं अखिलेश’ का होर्डिंग (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

27 में आ रहे हैं अखिलेश: सपा मुख्यालय पर लगाया पोस्टर

लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाया है। इस पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा है- ‘27 में आ रहे हैं अखिलेश’। इसमें पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के संदेश के साथ अयोध्या और काशी का जिक्र करते हुए पार्टी की राजनीतिक उम्मीदों को सामने रखा गया है। यह होर्डिंग अमेठी के नेता जयसिंह प्रताप यादव ने लगवाया है। पोस्टर के जरिए पार्टी समर्थकों के बीच आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उत्साह और राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है।

'सपा ने कई नई सीटें जीती हैं'

MLC चुनाव के नतीजों पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि इस चुनाव ने निश्चित रूप से राज्य के पढ़े-लिखे तबके और युवाओं की भावनाओं को दिखाया है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जहां भी चुनाव लड़ा, उसका वोट शेयर पिछले चुनाव की तुलना में कई गुना बढ़ा है। हमने कई नई सीटें जीती हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव और भेदभाव के कारण कुछ दूसरी सीटें कम अंतर से हारी हैं। हर जगह जनता का सपोर्ट बढ़ा है।

हार के बाद सपा प्रत्याशी संजन त्रिपाठी का बड़ा बयान

MLC चुनाव के नतीजों पर समाजवादी पार्टी के MLC उम्मीदवार डॉ. संजन त्रिपाठी ने कहा कि मैंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बता दिया है और उन्होंने इस बारे में एक ट्वीट भी किया है। हालांकि मैं चुनाव हार गया, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी शुभकामनाएं दी हैं और भरोसा दिलाया है कि वह और पार्टी आगे की लड़ाई में हमारे साथ खड़े रहेंगे और हमें जिस भी तरह की जरूरत होगी, हमारा सपोर्ट करेंगे। त्रिपाठी ने आगे कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने मुझे कम समय में ताकत और सपोर्ट दिया। उससे मैं यह चुनाव इतने असरदार तरीके से लड़ सका।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2026, 4:35 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘2027 में अखिलेश यादव का सीएम बनना तय’: एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद सपा का बड़ा दावा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बजट के पन्नों से डिजिटल स्क्रीन तक, यूपी की वित्तीय जानकारी अब एक क्लिक पर

बजट वेबसाइट के शुभारंभ अवसर पर वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंत्री सुरेश कुमार खन्ना(फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

यूपी में 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद: PET परीक्षा के चलते UPSSSC ने जारी किया आदेश

School Holiday
लखनऊ

पहले 11 हजार जमा, फिर 2.24 लाख का स्टीमेट! रिश्वत के आरोप पर ऊर्जा मंत्री ने मांगी जांच रिपोर्ट

बिजली कनेक्शन के नाम पर कथित रिश्वत मांगने की शिकायत पर अधिकारियों को जांच के निर्देश देते ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

शाह के दौरे से पहले BJP का चुनावी चक्रव्यूह तैयार, सपा के पोस्टर ने छेड़ी 2027 की सत्ता की जंग

भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

अयोध्या से काशी तक जीत का दावा, सपा मुख्यालय के पोस्टर ने 2027 की सियासत को दी नई धार

लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर लगा ‘27 में आ रहे हैं अखिलेश’ का होर्डिंग (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.