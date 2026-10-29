‘2027 में अखिलेश यादव का सीएम बनना तय’: एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद सपा का बड़ा दावा

MLC चुनाव के नतीजों पर समाजवादी पार्टी के MLC उम्मीदवार डॉ. संजन त्रिपाठी ने कहा कि मैंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बता दिया है और उन्होंने इस बारे में एक ट्वीट भी किया है। हालांकि मैं चुनाव हार गया, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी शुभकामनाएं दी हैं और भरोसा दिलाया है कि वह और पार्टी आगे की लड़ाई में हमारे साथ खड़े रहेंगे और हमें जिस भी तरह की जरूरत होगी, हमारा सपोर्ट करेंगे। त्रिपाठी ने आगे कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने मुझे कम समय में ताकत और सपोर्ट दिया। उससे मैं यह चुनाव इतने असरदार तरीके से लड़ सका।