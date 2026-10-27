दीपों से दमकेगी रामनगरी, विकास से बदली अयोध्या की तस्वीर; दीपोत्सव पर सीएम योगी ने साझा किया अपना संदेश

Ayodhya Deepotsav 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को लेकर अपना उत्साह और भावनाएं साझा करते हुए कहा कि सप्तपुरियों में श्रेष्ठ श्री अयोध्या धाम अपने 10वें भव्य-दिव्य दीपोत्सव के स्वागत में पुलकित है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट के माध्यम से अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्ष 2017 के बाद रामनगरी में विकास और सांस्कृतिक गतिविधियों को नई गति मिली है। उन्होंने दीपोत्सव को भगवान श्रीराम के प्रति श्रद्धा, सनातन संस्कृति के गौरव और अयोध्या के प्राचीन वैभव से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन बताया।