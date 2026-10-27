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‘अपने पिता से सीखिए अखिलेश यादव’, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख को घेरा, पूजा-पाठ को बताया ‘नौटंकी’

Uttar Pradesh Politics News: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पूजा-पाठ को लेकर तंज कसा है।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Updated: 27 Oct 2026, 12:36 PM IST

UP News

स्वामी प्रसाद मौर्य (ANI Photo)

Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पूजा-पाठ को लेकर तंज कसा है। उन्होंने अखिलेश यादव के पूजा-पाठ को ‘नौटंकी’ बताया और उन्हें अपने पिता व सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव से सीखने की सलाह दी। मौर्य पिछले कुछ दिनों से लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब उनके कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं भी चल रही हैं।

अखिलेश यादव के पूजा-पाठ पर स्वामी प्रसाद का तंज

स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के पूजा-पाठ पर सवाल उठाते हुए इसे ‘नौटंकी’ बताया। उन्होंने अखिलेश को अपने पिता मुलायम सिंह यादव से सीखने की सलाह दी। मौर्य के इस बयान से दोनों नेताओं के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान एक बार फिर चर्चा में आ गई है।

लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे मौर्य

स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कुछ दिनों से लगातार अखिलेश यादव पर बयान दे रहे हैं। इस बार उन्होंने अखिलेश की पूजा-पाठ से जुड़ी गतिविधियों को निशाने पर लिया। उनके बयान को अखिलेश की राजनीति पर सवाल उठाने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, इस टिप्पणी पर अखिलेश यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में यह देखना होगा कि सपा अध्यक्ष इस बयान का जवाब देते हैं या नहीं।

कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा के बीच आया बयान

स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान ऐसे समय आया है, जब उनके कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि, मौर्य ने खुद कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इसलिए फिलहाल इसे केवल चर्चा के तौर पर ही देखा जा रहा है।

अब अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया पर नजर

स्वामी प्रसाद मौर्य के ताजा बयान के बाद अब अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया का इंतजार है। आने वाले दिनों में यह भी देखना होगा कि दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी आगे किस दिशा में जाती है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के ऐसे बयानों से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो रही हैं।


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27 Oct 2026, 12:36 PM IST

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