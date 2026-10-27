‘अपने पिता से सीखिए अखिलेश यादव’, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख को घेरा, पूजा-पाठ को बताया ‘नौटंकी’

Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पूजा-पाठ को लेकर तंज कसा है। उन्होंने अखिलेश यादव के पूजा-पाठ को ‘नौटंकी’ बताया और उन्हें अपने पिता व सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव से सीखने की सलाह दी। मौर्य पिछले कुछ दिनों से लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब उनके कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं भी चल रही हैं।