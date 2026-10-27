Lucknow Crime: तीन मौतों से उबला लखनऊ! मंसूर नगर चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

Triple Murder Protest: राजधानी लखनऊ के सआदतगंज थाना क्षेत्र के नौबस्ता में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। तीन लोगों की हत्या से गुस्साए क्षेत्रवासियों ने मंसूर नगर चौराहे पर तीनों शव रखकर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। लोगों ने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मृतकों के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हत्यारोपी के एनकाउंटर और फांसी की मांग उठाई। साथ ही आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग भी की गई। घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है।