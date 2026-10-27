27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

Lucknow Crime: तीन मौतों से उबला लखनऊ! मंसूर नगर चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

Lucknow Triple Murder: लखनऊ के सआदतगंज नौबस्ता तिहरे हत्याकांड से आक्रोशित लोगों ने मंसूर नगर चौराहे पर शव रखकर सड़क जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मांगी।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Updated: 27 Oct 2026, 12:49 PM IST

तीन लोगों की हत्या के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते प्रदर्शनकारी। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

तीन लोगों की हत्या के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते प्रदर्शनकारी। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Triple Murder Protest: राजधानी लखनऊ के सआदतगंज थाना क्षेत्र के नौबस्ता में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। तीन लोगों की हत्या से गुस्साए क्षेत्रवासियों ने मंसूर नगर चौराहे पर तीनों शव रखकर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। लोगों ने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मृतकों के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हत्यारोपी के एनकाउंटर और फांसी की मांग उठाई। साथ ही आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग भी की गई। घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है।

तीन शव रखकर जताया विरोध, न्याय की गुहार

नौबस्ता में तीन लोगों की हत्या के बाद क्षेत्रवासियों का गुस्सा सड़क पर दिखाई दिया। मंसूर नगर चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ऐसी वारदातों पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए गए। महिलाओं ने भी विरोध में हिस्सा लेते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर था कि एक ही परिवार के तीन लोगों की जान जाने से पूरे क्षेत्र में शोक और गुस्से का माहौल है।

एनकाउंटर, फांसी और बुलडोजर कार्रवाई की मांग

प्रदर्शन के दौरान लोगों ने हत्याकांड के आरोपी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग उठाई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के एनकाउंटर और फांसी की मांग की, जबकि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की गई। हालांकि, आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई जांच, साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही तय होगी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन से मामले में सख्त कदम उठाने तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की अपील की। मौके पर मौजूद लोगों ने यह भी मांग की कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच हो और यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

RSS नेता के पहुंचने की चर्चा, आरोपियों के कथित संरक्षकों के खिलाफ भी नारे

प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े एक नेता के मौके पर पहुंचने की जानकारी भी सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही, आरोपियों को कथित रूप से संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। हालांकि, किसी व्यक्ति की भूमिका या संरक्षण देने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी जरूरी है। ऐसे मामलों में जांच के आधार पर ही जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

पार्किंग विवाद में हुई थी तीन लोगों की हत्या

नौबस्ता के ब्राह्मणी टोला इलाके में 26 अक्टूबर को कार खड़ी करने और चबूतरे से जुड़े पुराने विवाद के दौरान गोलीबारी हुई थी। पुलिस के अनुसार, इस घटना में शिवाजी तिवारी, उनके भाई शिवेंद्र तिवारी और बेटे सुयश तिवारी की मौत हो गई। तीनों को गंभीर हालत में केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋषभ शुक्ला को मौके से पकड़ने और कथित तौर पर वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल तथा चार खोखे बरामद करने की जानकारी दी थी। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

न्याय की मांग, प्रशासन के सामने शांति बनाए रखने की चुनौती

तिहरे हत्याकांड के बाद क्षेत्र में लोगों का आक्रोश और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग सामने आई है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की अपील की। वहीं, इस तरह के संवेदनशील मामलों में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और न्यायिक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए अहम है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई साक्ष्यों और कानून के अनुरूप होनी चाहिए। फिलहाल, लोगों की निगाहें पुलिस की जांच और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

UP News: ‘शिल्पित’ ब्रांड से बिकेंगे ODOP-ODOC उत्पाद, Amazon-Flipkart समेत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जगह

ये भी पढ़ें
लखनऊ और कानपुर में खुलेंगे वेयरहाउस, Amazon-Flipkart समेत क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होंगे उत्पाद (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

Traffic police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Oct 2026, 12:49 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Lucknow Crime: तीन मौतों से उबला लखनऊ! मंसूर नगर चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘एक गाय पालने पर 50 हजार का मिलेगा अनुदान’, यूपी कैबिनेट में 22 प्रस्तावों पर मुहर, कंपनियों के मर्जर पर भी बड़ा फैसला

UP Cabinet Meeting, CM Yogi Adityanath, UP Government Scheme, Animal Husbandry, UP Cabinet Meeting Cow Grant
लखनऊ

‘अपने पिता से सीखिए अखिलेश यादव’, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख को घेरा, पूजा-पाठ को बताया ‘नौटंकी’

UP News
लखनऊ

दीपों से दमकेगी रामनगरी, विकास से बदली अयोध्या की तस्वीर; दीपोत्सव पर सीएम योगी ने साझा किया अपना संदेश

10वें भव्य दीपोत्सव के स्वागत में रामनगरी, सीएम योगी बोले- दीपोत्सव में दिखती है अयोध्या के पुनर्वैभव की मनोहारी अभिव्यक्ति (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

‘BJP ने बैलेट पेपर की चोरी की’, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने साधा निशाना, बोले- आगरा में उम्मीदवारों से बदतमीजी हुई, उन्हें रोते हुए देखा गया

Surendra Rajput
लखनऊ

संजय सिंह ने किया ऐलान, बोले- AAP यूपी चुनाव लड़ने को तैयार, ‘अब केजरीवाल तय करेंगे कितनी सीटों पर उतरेगी पार्टी’

AAP Sanjay Singh
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.