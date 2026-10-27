‘BJP ने बैलेट पेपर की चोरी की’, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने साधा निशाना, बोले- आगरा में उम्मीदवारों से बदतमीजी हुई, उन्हें रोते हुए देखा गया

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में MLC चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लखनऊ में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बैलेट पेपर की चोरी की और आगरा में पार्टी के सदस्यों ने उम्मीदवारों के साथ बदतमीजी की। उन्होंने दावा किया कि उम्मीदवारों को रोते हुए देखा गया। राजपूत ने प्रशासन पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश के ग्रेजुएट्स ने अपने विवेक से मतदान किया है और कथित गड़बड़ियों के बावजूद INDI गठबंधन जीत हासिल करेगा।