‘BJP ने बैलेट पेपर की चोरी की’, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने साधा निशाना, बोले- आगरा में उम्मीदवारों से बदतमीजी हुई, उन्हें रोते हुए देखा गया

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत (ANI Photo)
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में MLC चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लखनऊ में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बैलेट पेपर की चोरी की और आगरा में पार्टी के सदस्यों ने उम्मीदवारों के साथ बदतमीजी की। उन्होंने दावा किया कि उम्मीदवारों को रोते हुए देखा गया। राजपूत ने प्रशासन पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश के ग्रेजुएट्स ने अपने विवेक से मतदान किया है और कथित गड़बड़ियों के बावजूद INDI गठबंधन जीत हासिल करेगा।
लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने भी बीजेपी सरकार पर शिक्षा, रोजगार, शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारों ने लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने, शिक्षा का स्तर बढ़ाने और रोजगार देने के लिए कुछ नहीं किया। इसी वजह से बड़ी संख्या में नाराज लोगों ने उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया।
उदयवीर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कुछ बूथों पर दोबारा मतदान हुआ और कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के लिए हर जगह हुई गड़बड़ी के सबूत देना संभव नहीं है।
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