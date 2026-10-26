‘ओवैसी जी का दर्द बयां कर रहा है कि विपक्ष का क्या हश्र होने वाला है’: असीम अरुण का करारा तंज

Asim Arun Owaisi SP Congress: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के आरोप-प्रत्यारोप को दौर शुरू हो गया है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर अब भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। यूपी के बागपत में योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने कहा कि ओवैसी, समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस ये सभी अपने-अपने आंतरिक झगड़ों में उलझे हुए हैं।