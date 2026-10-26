26 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस को भुगतना होगा अंजाम’: पीएम मोदी पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर ब्रजेश पाठक ने दी चेतावनी

Brajesh Pathak PM Modi Remarks: उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश की जनता कभी भी कांग्रेस को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता-पिता के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रही है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

Updated: 26 Oct 2026, 3:21 PM IST

Mallikarjun Kharge news

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे (फोटो- आईएएनएस)

UP Deputy CM Brajesh Pathak Statement: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता-पिता के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के​ खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी देशभर में खरगे और कांग्रेस के​ खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कांग्रेस पर भड़क गए है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस को अंजाम भुगतना पड़ेगा।

'महर्षि वाल्मीकि ने दुनिया को दिए प्रभु राम के संस्कार'

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर मैं राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। महाकाव्य रामायण की रचना करके, महर्षि वाल्मीकि ने न केवल पूरे देश और दुनिया को भगवान राम के चरित्र से परिचित कराया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उनके मूल्य हर एक व्यक्ति तक पहुंचें।

'कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा परिणाम'

डिप्टी सीएम ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं; लेकिन, कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं मूल्यों को नीचा दिखाने का प्रयास किया है, जिन्हें भगवान श्री राम ने स्थापित किया था। देश की जनता कभी भी उस तरीके को स्वीकार नहीं करेगी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता-पिता के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके परिणाम निश्चित रूप से भुगतने पड़ेंगे।

कांग्रेस से माफी की मांग

राजधानी लखनऊ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। हजरतगंज में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लालजी टंडन की प्रतिमा से डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक मार्च निकाला गया। प्रदर्शन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की तस्वीरें लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस से प्रधानमंत्री के प्रति की गई कथित टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग की। यह विरोध प्रदर्शन बीजेपी महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और जिला अध्यक्ष विजय मौर्य के नेतृत्व में किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन किसी के परिवार को लेकर अभद्र टिप्पणी करना सार्वजनिक जीवन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Oct 2026, 3:21 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस को भुगतना होगा अंजाम’: पीएम मोदी पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर ब्रजेश पाठक ने दी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

न्याय की गुहार लेकर मंत्री आवास पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी, सुंदरकांड पाठ के बीच पुलिस ने बसों से भेजा इको गार्डन

वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मंत्री आवास के बाहर राम दरबार स्थापित कर सुंदरकांड का पाठ करते आंदोलनकारी अभ्यर्थी (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

मोदी के पिता पर कथित टिप्पणी से भड़की बीजेपी, लखनऊ में प्रदर्शन, कांग्रेस से माफी की मांग

लखनऊ के हजरतगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिता पर कथित टिप्पणी के विरोध में मार्च निकालते बीजेपी कार्यकर्ता (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

‘राजनीतिक विरोध की भी हो मर्यादा’, खड़गे के कथित बयान पर ए.के. शर्मा ने कांग्रेस को घेरा

प्रधानमंत्री के स्वर्गीय पिता पर कथित अभद्र टिप्पणी की निंदा, बोले- राजनीतिक विरोध में भी मर्यादा और संस्कारों का पालन जरूरी (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ

खाकी का दम! लखनऊ में गोलियों की गूंज के बीच निहत्थे सिपाही ने दौड़ाकर पकड़ा आरोपी

निहत्थे सिपाही कार्तिक सिंह की दिलेरी, दौड़ा कर आरोपी ऋषभ शुक्ला को पकड़ा (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

‘PM मोदी के माता-पिता का अपमान करने वालों को शर्म आनी चाहिए’, खरगे के बयान पर भड़के केशव प्रसाद मौर्य; कांग्रेस को लेकर कही ये बात

Keshav Prasad Maurya, UP Assembly Election 2027, BJP UP, Akhilesh Yadav, PDA, Rahul Gandhi, Fatehpur News
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.