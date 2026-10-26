‘मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस को भुगतना होगा अंजाम’: पीएम मोदी पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर ब्रजेश पाठक ने दी चेतावनी

राजधानी लखनऊ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। हजरतगंज में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लालजी टंडन की प्रतिमा से डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक मार्च निकाला गया। प्रदर्शन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की तस्वीरें लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस से प्रधानमंत्री के प्रति की गई कथित टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग की। यह विरोध प्रदर्शन बीजेपी महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और जिला अध्यक्ष विजय मौर्य के नेतृत्व में किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन किसी के परिवार को लेकर अभद्र टिप्पणी करना सार्वजनिक जीवन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है।