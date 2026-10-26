‘राजनीतिक विरोध की भी हो मर्यादा’, खड़गे के कथित बयान पर ए.के. शर्मा ने कांग्रेस को घेरा

मंत्री शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक विरोध के दौरान उसकी भाषा और आचरण में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। उनके अनुसार, किसी भी राजनीतिक दल की पहचान केवल उसकी नीतियों और कार्यक्रमों से नहीं, बल्कि उसके नेताओं के व्यवहार और सार्वजनिक संवाद से भी होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व प्रधानमंत्री के विरोध में मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है। शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन आलोचना तथ्यों, नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणियों से न तो जनता की समस्याओं का समाधान होता है और न ही राजनीतिक संवाद की गुणवत्ता बेहतर होती है।