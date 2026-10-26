Saadatganj Shootout: नौबस्ता में ट्रिपल मर्डर, पिता-पुत्र की मौत, भाई शंभू ने ट्रामा सेंटर में तोड़ा दम

दिनदहाड़े हुई इस गोलीबारी के बाद नौबस्ता इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है। पुलिस घटना से संबंधित तथ्यों को एकत्र कर रही है और विवाद के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने में जुटी है। गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ विवाद आखिर गोलीबारी तक कैसे पहुंचा, यह जांच का अहम बिंदु है। आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई पुलिस की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। फिलहाल इस घटना में तीन लोगों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस की विस्तृत जांच के बाद वारदात की पूरी तस्वीर स्पष्ट होने की उम्मीद है।