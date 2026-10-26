Saadatganj Shootout: नौबस्ता में ट्रिपल मर्डर, पिता-पुत्र की मौत, भाई शंभू ने ट्रामा सेंटर में तोड़ा दम

निहत्थे सिपाही कार्तिक सिंह की दिलेरी, दौड़ा कर आरोपी ऋषभ शुक्ला को पकड़ा (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Two Killed in Lucknow: राजधानी के सआदतगंज थाना क्षेत्र के नौबस्ता में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी से पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान शिवा, उनके बेटे सुयश और शिवा के छोटे भाई शंभू के रूप में हुई है। शिवा और सुयश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल शंभू ने ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने गोली चलाने के आरोपी ऋषभ शुक्ला को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, नौबस्ता इलाके में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। सोमवार को इसी मामले को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। बताया जा रहा है कि बातचीत और कहासुनी के बीच विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते स्थिति हिंसक हो गई। आरोप है कि इसी दौरान ऋषभ शुक्ला ने ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। ताबड़तोड़ गोलियां चलने से मौके पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, जबकि गोली लगने से तीन लोग जमीन पर गिर पड़े।
इस वारदात में शिवा और उनके बेटे सुयश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं, शिवा के छोटे भाई शंभू को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई। इस तरह घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की जान चली गई। परिवार के तीन सदस्यों की मौत की खबर से परिजनों और परिचितों में शोक का माहौल है।
पुलिस ने गोली चलाने के आरोपी ऋषभ शुक्ला को हिरासत में लेने की जानकारी दी है। शुरुआती सूचना में यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी भारतीय नौसेना में तैनात है। हालांकि, उसकी वर्तमान तैनाती और सेवा संबंधी विवरण की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर विवाद की वजह, फायरिंग में इस्तेमाल हथियार और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा रही है।
डीसीपी पश्चिम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक, सआदतगंज क्षेत्र में आपसी विवाद के बाद फायरिंग की घटना हुई। शुरुआती जानकारी में दो लोगों की मौत और मुख्य आरोपी को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई थी। बाद में मिली जानकारी के अनुसार, गंभीर रूप से घायल शंभू की भी ट्रामा सेंटर में मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या तीन हो गई। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। घटनास्थल का निरीक्षण, प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वारदात की परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है।
दिनदहाड़े हुई इस गोलीबारी के बाद नौबस्ता इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है। पुलिस घटना से संबंधित तथ्यों को एकत्र कर रही है और विवाद के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने में जुटी है। गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ विवाद आखिर गोलीबारी तक कैसे पहुंचा, यह जांच का अहम बिंदु है। आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई पुलिस की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। फिलहाल इस घटना में तीन लोगों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस की विस्तृत जांच के बाद वारदात की पूरी तस्वीर स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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