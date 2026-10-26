‘PM मोदी के माता-पिता का अपमान करने वालों को शर्म आनी चाहिए’, खरगे के बयान पर भड़के केशव प्रसाद मौर्य; कांग्रेस को लेकर कही ये बात

उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य(PC: Facebook/ Keshav Prasad Maurya)
Keshav Prasad Maurya slams Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर की गई टिप्पणी पर देश भर में सियासत गरमा गई है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता बार बार भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करते रहे हैं। अब उन्होंने प्रधानमंत्री के दिवंगत माता पिता को भी निशाना बनाया है। मौर्य ने कहा कि ऐसे नेताओं की कड़ी निंदा होनी चाहिए और उन्हें अपने किए पर शर्म आनी चाहिए।
केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि देश ने शायद प्रधानमंत्री के खिलाफ की जाने वाली टिप्पणियों को बर्दाश्त कर लिया हो लेकिन उनके दिवंगत पिता और दिवंगत माता के बारे में टिप्पणी करना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के इस बयान को लेकर गहरी नाराजगी जताई और इसकी निंदा करते हुए कहा कि राजनीतिक विरोध की आड़ में इस तरह की अमर्यादित भाषा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जा सकती है।
आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार 25 अक्टूबर को बिहार की राजधानी पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यह विवादित टिप्पणी की थी। यह कार्यक्रम बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में खरगे भाषण दे रहे थे तभी वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कथित तौर पर कहा कि मोदी कहीं नहीं जाएंगे। इसी बात पर जवाब देते हुए खरगे ने मंच से कह दिया कि मोदी का बाप भी जाएगा। इसी बयान के बाद से भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है।
इस बयान पर विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस पार्टी ने खरगे का बचाव किया है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने दावा किया कि खरगे का इशारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की ओर था। कांग्रेस का कहना है कि कार्यक्रम में किसी व्यक्ति ने पहले खरगे के पिता को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी जिसके जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष ने यह बात कही। हालांकि, भाजपा इसे प्रधानमंत्री के परिवार का सीधा अपमान बता रही है और कांग्रेस से राजनीतिक मर्यादा बनाए रखने और माफी मांगने की मांग कर रही है।
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