‘PM मोदी के माता-पिता का अपमान करने वालों को शर्म आनी चाहिए’, खरगे के बयान पर भड़के केशव प्रसाद मौर्य; कांग्रेस को लेकर कही ये बात

आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार 25 अक्टूबर को बिहार की राजधानी पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यह विवादित टिप्पणी की थी। यह कार्यक्रम बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में खरगे भाषण दे रहे थे तभी वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कथित तौर पर कहा कि मोदी कहीं नहीं जाएंगे। इसी बात पर जवाब देते हुए खरगे ने मंच से कह दिया कि मोदी का बाप भी जाएगा। इसी बयान के बाद से भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है।