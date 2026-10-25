‘नारे लगा रहे हैं तो क्या दिक्कत है’, जामिया विवाद और 1 नवंबर की इंडिया ब्लॉक की रैली पर सपा सांसद रुचि वीरा का बड़ा बयान; जानें क्या कहा

आपको बता दें कि हाल ही में जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंपस में 'फ्री कश्मीर' और 'फ्री शरजील इमाम' जैसे नारे लिखे होने की खबरें सामने आई थीं। इसे लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी चिंता जताई थी और भाजपा ने कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा था। हालांकि, इस विवाद के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जामिया का दौरा किया था। बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि वह केवल छात्रों की समस्याएं सुनने पहुंचे थे। इमरान मसूद ने स्पष्ट किया था कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और उन्होंने अलगाव की किसी भी मांग का कोई समर्थन नहीं किया है।