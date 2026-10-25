‘गठबंधन से भाजपा के पेट में दर्द, नकली पोस्टर लगवा रही’, अखिलेश यादव का BJP पर हमला

बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी लखनऊ में पोस्टर वॉर और सियासी खींचतान तेज हो गई है। इसी बीच लखनऊ के प्रमुख मार्गों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा है कि '200 सीट हक है हमारा, यूपी को है राहुल गांधी पर भरोसा'। इस पोस्टर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ-साथ सांसद इमरान मसूद और विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा 'मोना' की तस्वीरें लगाई गई हैं। बैनर किसने लगवाए हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।