CM Yogi Statement: पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक ताकत बढ़ी, बोले सीएम योगी

बोले- राष्ट्र प्रथम की भावना से मजबूत हुई लोकतंत्र की जड़ें, आत्मनिर्भरता और नवाचार के दम पर आगे बढ़ रहा नया भारत (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
CM Yogi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व में भारत ने वैश्विक पटल पर अपनी आर्थिक शक्ति का नया अध्याय लिखा है। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी है और आत्मनिर्भरता, नवाचार तथा विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ नए भारत में लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। मुख्यमंत्री ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के माध्यम से प्रदेशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए कहा कि भारत विकास, लोकतांत्रिक स्थिरता और सांस्कृतिक चेतना के आधार पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता और विकास की गति को सरकार का प्रमुख संकल्प बताया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए भारत में नीति निर्माण की प्रक्रिया के केंद्र में आम जनता है। गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना है, जबकि अंत्योदय को आत्मनिर्भरता का आधार बनाया जा रहा है। जनभागीदारी के माध्यम से विकास को जनआंदोलन का स्वरूप मिल रहा है। उनका कहना है कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने आस्था, अस्मिता और आत्मविश्वास से परिपूर्ण भारत की चर्चा करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय, नारी सशक्तीकरण, डिजिटल नवाचार और आर्थिक समृद्धि की संभावनाएं लगातार साकार हो रही हैं। विकास की यह यात्रा जनआकांक्षाओं को अवसरों में बदलते हुए देश की सामर्थ्य का विस्तार कर रही है।
मुख्यमंत्री ने भारत की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि देश आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा देकर विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। उनके अनुसार, भारत की बढ़ती आर्थिक क्षमता और मजबूत होती लोकतांत्रिक व्यवस्था वैश्विक स्तर पर देश की भूमिका को और महत्वपूर्ण बना रही है। विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से उद्योग, तकनीक, बुनियादी ढांचे और रोजगार जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों की संभावनाएं बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री ने इस प्रगति को राष्ट्र प्रथम की भावना से जोड़ते हुए कहा कि देश की प्राथमिकता राष्ट्रीय हितों की रक्षा और आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान समय में विश्व के अनेक हिस्से हिंसा और अस्थिरता से जूझ रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत लोकतांत्रिक स्थिरता, आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक चेतना के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश की एकता और विकास की निरंतरता बनाए रखना सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, भारत की प्रगति केवल आर्थिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने देश की विकास यात्रा को राष्ट्रीय आत्मविश्वास और जनभागीदारी से जुड़ा प्रयास बताया।
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कुछ राजनीतिक ताकतों की आलोचना भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि संकीर्ण मानसिकता वाली कुछ राजनीतिक शक्तियां सत्ता के स्वार्थ में देश को अस्थिरता, अराजकता और अलगाववाद की ओर धकेलने का षड्यंत्र रच रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ऐसी ताकतें राष्ट्रीय हितों को ताक पर रखकर वैश्विक मंचों पर भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना सर्वोपरि है। उनके संदेश में राष्ट्रीय हितों की रक्षा और विकास की निरंतरता को राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर रखने पर जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत विकास के लक्ष्य के प्रति अडिग संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस राष्ट्रीय यात्रा में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने प्रदेश की विशाल कृषि क्षमता, विस्तृत होते औद्योगिक आधार, आधुनिक बुनियादी ढांचे और युवा शक्ति का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, कृषि से लेकर विनिर्माण तक और निवेश से लेकर रोजगार सृजन तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश की प्रगति को गति देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा देश को विकसित बनाने के व्यापक लक्ष्य से जुड़ी है। प्रदेश की आर्थिक क्षमता और युवाओं की भागीदारी का बेहतर उपयोग राज्य की प्रगति के साथ राष्ट्रीय विकास में भी योगदान दे सकता है।
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश के अंत में डबल इंजन सरकार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि रखना, राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाए रखना और विकास की गति को निरंतर जारी रखना सरकार की प्राथमिकता है। उनके मुताबिक, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ भारत की प्रगति का यह महायज्ञ अनवरत जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने विकास को केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित न मानते हुए इसे देश की सामूहिक आकांक्षाओं और जनभागीदारी से जुड़ी यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संदेश देश की आर्थिक प्रगति, लोकतांत्रिक स्थिरता, सामाजिक कल्याण और राष्ट्रीय एकता पर केंद्रित रहा। उन्होंने केंद्र सरकार के नेतृत्व में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास में कृषि, उद्योग, निवेश, बुनियादी ढांचे और युवा शक्ति के योगदान को रेखांकित किया। साथ ही, उन्होंने राजनीतिक मतभेदों के बीच राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री के अनुसार, राष्ट्र प्रथम की भावना, जनभागीदारी और विकास के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता के माध्यम से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।
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