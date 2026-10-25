CM Yogi Statement: पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक ताकत बढ़ी, बोले सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत विकास के लक्ष्य के प्रति अडिग संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस राष्ट्रीय यात्रा में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने प्रदेश की विशाल कृषि क्षमता, विस्तृत होते औद्योगिक आधार, आधुनिक बुनियादी ढांचे और युवा शक्ति का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, कृषि से लेकर विनिर्माण तक और निवेश से लेकर रोजगार सृजन तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश की प्रगति को गति देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा देश को विकसित बनाने के व्यापक लक्ष्य से जुड़ी है। प्रदेश की आर्थिक क्षमता और युवाओं की भागीदारी का बेहतर उपयोग राज्य की प्रगति के साथ राष्ट्रीय विकास में भी योगदान दे सकता है।