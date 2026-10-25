कांग्रेस और सपा ने मुसलमानों को नफरत सिखाई, सिर्फ वोट के लिए भड़काया”: मंत्री ओम प्रकाश राजभर का विपक्ष पर हमला

कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर (PC: IANS)
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दलों ने हमेशा मुसलमानों को नफरत सिखाने का काम किया और कभी भाईचारे की बात नहीं की। राजभर ने कहा कि ये दल भाजपा के खिलाफ भड़काकर सिर्फ वोट लेना जानते हैं।
राजभर ने कहा कि कांग्रेस और सपा की राजनीति का तरीका यही रहा है कि भाजपा के खिलाफ माहौल बनाकर समुदाय का वोट हासिल किया जाए। उनके मुताबिक इसी राजनीति में अब तक मुसलमान इस्तेमाल होता आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने कभी आपसी भाईचारे की बात नहीं की।
मंत्री ने कांग्रेस और सपा नेताओं के विश्वविद्यालयों में जाने और वहां हो रही बातों का समर्थन करने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि ये नेता नफरत की भाषा बोलने और नफरत का साथ देने में मदद कर रहे हैं।
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