कांग्रेस और सपा ने मुसलमानों को नफरत सिखाई, सिर्फ वोट के लिए भड़काया”: मंत्री ओम प्रकाश राजभर का विपक्ष पर हमला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दलों ने हमेशा मुसलमानों को नफरत सिखाने का काम किया और कभी भाईचारे की बात नहीं की। राजभर ने कहा कि ये दल भाजपा के खिलाफ भड़काकर सिर्फ वोट लेना जानते हैं।