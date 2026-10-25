25 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

कांग्रेस और सपा ने मुसलमानों को नफरत सिखाई, सिर्फ वोट के लिए भड़काया”: मंत्री ओम प्रकाश राजभर का विपक्ष पर हमला

Om Prakash Rajbhar Congress SP: मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस और सपा पर मुसलमानों को नफरत सिखाने और सिर्फ वोट के लिए भाजपा के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया। यूनिवर्सिटी में जाने वाले नेताओं पर भी सवाल उठाए।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

लखनऊ

image

Aman Pandey

Updated: 25 Oct 2026, 12:21 PM IST

OP Rajbhar

कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर (PC: IANS)

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दलों ने हमेशा मुसलमानों को नफरत सिखाने का काम किया और कभी भाईचारे की बात नहीं की। राजभर ने कहा कि ये दल भाजपा के खिलाफ भड़काकर सिर्फ वोट लेना जानते हैं।

राजभर ने कहा कि कांग्रेस और सपा की राजनीति का तरीका यही रहा है कि भाजपा के खिलाफ माहौल बनाकर समुदाय का वोट हासिल किया जाए। उनके मुताबिक इसी राजनीति में अब तक मुसलमान इस्तेमाल होता आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने कभी आपसी भाईचारे की बात नहीं की।

यूनिवर्सिटी में जाने पर उठाए सवाल

मंत्री ने कांग्रेस और सपा नेताओं के विश्वविद्यालयों में जाने और वहां हो रही बातों का समर्थन करने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि ये नेता नफरत की भाषा बोलने और नफरत का साथ देने में मदद कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Oct 2026, 12:21 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / कांग्रेस और सपा ने मुसलमानों को नफरत सिखाई, सिर्फ वोट के लिए भड़काया”: मंत्री ओम प्रकाश राजभर का विपक्ष पर हमला

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी पर भरोसे का नारा, 200 सीटों की हुंकार! यूपी में कांग्रेस के होर्डिंग से बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी

लखनऊ, अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर में लगे पोस्टरों में राहुल गांधी पर भरोसे का संदेश, सपा से सीटों की मांग को लेकर सियासी चर्चाएं तेज (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक ताकत बढ़ी, बोले सीएम योगी

बोले- राष्ट्र प्रथम की भावना से मजबूत हुई लोकतंत्र की जड़ें, आत्मनिर्भरता और नवाचार के दम पर आगे बढ़ रहा नया भारत (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ

‘राहुल गांधी रात भर उनके सपनों में आते हैं’, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का BJP पर हमला, रविशंकर प्रसाद को दी रिटायरमेंट की सलाह

Imran Masood Statement, SP Congress Alliance,
लखनऊ

बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान, यूपी में मौसम का यू-टर्न; लखनऊ में बारिश को लेकर बड़ा अपडेट

लखनऊ समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 अक्टूबर से मौसम बदलने के संकेत, 29 अक्टूबर से बारिश की संभावना (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

कोर्ट के निर्देश पर कैसरबाग में कार्रवाई की तैयारी, वकीलों के चैंबर हटाने के लिए मांगा पुलिस बल

60 से अधिक चिह्नित चैंबरों पर कार्रवाई की तैयारी (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.