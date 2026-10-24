Cyber Security: डीपफेक पर योगी की दोटूक: फोरेंसिक तकनीक और डेटा सेंटर से साइबर अपराधियों पर कसेगा शिकंजा

औद्योगिक विकास का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में करीब 14 हजार उद्योग स्थापित हुए थे, जबकि 2017 के बाद 35 हजार नए उद्योग लगे हैं। उन्होंने इस बदलाव को कानून-व्यवस्था में सुधार और निवेश के अनुकूल वातावरण से जोड़ा। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश के पास करीब 75 हजार एकड़ का लैंड बैंक है और राज्य को 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लखनऊ स्थित एचसीएल सेंटर का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में वहां करीब 100 कर्मचारी कार्यरत थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 12,600 हो गई है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के रात की शिफ्ट में काम करने को भी सुरक्षा के माहौल और कार्य भागीदारी में बदलाव के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया।

