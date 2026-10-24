Shraddha jail case: जेल में श्रद्धा की पहली रात का सच! दो मोबाइल, लाखों की रकम और फरारी की कहानी ने बढ़ाए सवाल

Shraddha life In Jail Case: जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद श्रद्धा की पहली रात बेहद मुश्किलों भरी रही। जिस जिंदगी में कभी आजादी और अपनी मर्जी से फैसले लेने की चाह थी, अब वहां जेल के सख्त नियमों और निर्धारित दिनचर्या के बीच रात गुजारनी पड़ी। जेल के मेन्यू के अनुसार ही खाना दिया गया। सोने के लिए मोटा कंबल मिला, जबकि खाने में सूखी रोटी ने जेल की जिंदगी का एहसास करा दिया। बैरक में मच्छरों की भरमार के बीच रात कैसे कटी, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि, जेल में पहली रात से जुड़े इन विवरणों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।