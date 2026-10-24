24 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

Shraddha jail case: जेल में श्रद्धा की पहली रात का सच! दो मोबाइल, लाखों की रकम और फरारी की कहानी ने बढ़ाए सवाल

Shraddha's First Night in Jail: जेल में श्रद्धा की पहली रात मुश्किलों भरी रहने की चर्चा है। नकदी, दो मोबाइल फोन, फरारी और परिवार के सहयोग से जुड़े दावों पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Updated: 24 Oct 2026, 10:13 AM IST

दोनों को अलग-अलग रखा गया, जेल के मेन्यू के अनुसार मिला खाना; पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फरारी के तरीके सीखने के लिए यूट्यूब की ली थी मदद (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

दोनों को अलग-अलग रखा गया, जेल के मेन्यू के अनुसार मिला खाना; पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फरारी के तरीके सीखने के लिए यूट्यूब की ली थी मदद (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

Shraddha life In Jail Case: जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद श्रद्धा की पहली रात बेहद मुश्किलों भरी रही। जिस जिंदगी में कभी आजादी और अपनी मर्जी से फैसले लेने की चाह थी, अब वहां जेल के सख्त नियमों और निर्धारित दिनचर्या के बीच रात गुजारनी पड़ी। जेल के मेन्यू के अनुसार ही खाना दिया गया। सोने के लिए मोटा कंबल मिला, जबकि खाने में सूखी रोटी ने जेल की जिंदगी का एहसास करा दिया। बैरक में मच्छरों की भरमार के बीच रात कैसे कटी, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि, जेल में पहली रात से जुड़े इन विवरणों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

जेल की चौखट पर बदल गई जिंदगी

जेल पहुंचने के बाद श्रद्धा की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती नजर आ रही हैं। बाहर की दुनिया में अपनी मर्जी से घूमने-फिरने और फैसले लेने वाली श्रद्धा को अब हर काम के लिए जेल के नियमों का पालन करना होगा। निर्धारित समय पर खाना, बैरक की व्यवस्था और सीमित सुविधाओं के बीच दिनचर्या बिताना आसान नहीं है। जेल का वातावरण किसी भी नए बंदी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। श्रद्धा के लिए भी यह बदलाव मानसिक और व्यावहारिक रूप से कठिन साबित हो सकता है।

अलग-अलग रखे जाने की चर्चा

बताया जा रहा है कि जेल पहुंचने के बाद दोनों को अलग-अलग रखा गया। हालांकि, उन्हें किस बैरक में रखा गया और अलग रखने के पीछे जेल प्रशासन का क्या कारण था, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है। जेल में बंदियों को रखने की व्यवस्था सुरक्षा, प्रशासनिक नियमों और अन्य परिस्थितियों के आधार पर तय की जाती है। ऐसे में इस मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार जरूरी है।

आठ लाख रुपये लेकर निकली थी घर से!

मामले से जुड़ी चर्चाओं के मुताबिक, श्रद्धा करीब आठ लाख रुपये लेकर घर से निकली थी। उसके पास दो मोबाइल फोन भी थे। बताया जा रहा है कि बाद में उसके पास लगभग 25 हजार रुपये ही बचे थे। यदि इन दावों की पुष्टि होती है, तो यह जांच का अहम पहलू हो सकता है कि इतनी बड़ी रकम कहां खर्च हुई और बाकी पैसे किस परिस्थिति में बचे। पुलिस जांच में पैसों के इस्तेमाल, मोबाइल फोन की गतिविधियों और यात्रा से जुड़े तथ्यों की पड़ताल महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

यूट्यूब से सीखी फरारी की तरकीब

पुलिस सूत्रों के हवाले से यह दावा भी चर्चा में है कि श्रद्धा ने फरारी के तरीके जानने के लिए यूट्यूब की मदद ली थी। यदि यह तथ्य जांच में प्रमाणित होता है, तो उसके डिजिटल रिकॉर्ड और इंटरनेट गतिविधियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। जांच एजेंसियां ऐसे मामलों में मोबाइल फोन, ऑनलाइन सर्च और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की मदद से घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ सकती हैं। फिलहाल, इस दावे की पुष्टि के लिए पुलिस का आधिकारिक बयान सामने आना जरूरी है।

परिवार से दूरी, पुराने रिश्ते से मिली मदद

श्रद्धा के पारिवारिक सहयोग को लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। चर्चा है कि उसे पति और परिवार के अन्य सदस्यों का साथ नहीं मिल रहा है, जबकि उसके पूर्व प्रेमी की ओर से मदद मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में यह स्पष्ट करना जल्दबाजी होगी कि वास्तव में किसने उसका साथ दिया और किसने दूरी बना ली। जांच के दौरान संबंधित लोगों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य ही इन सवालों का जवाब दे सकते हैं।

आगे और बढ़ सकती हैं कानूनी मुश्किलें

फिलहाल श्रद्धा के सामने जेल की दिनचर्या के साथ-साथ कानूनी प्रक्रिया का सामना करने की चुनौती है। मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी, यह जांच के निष्कर्षों, उपलब्ध साक्ष्यों और अदालत की कार्यवाही पर निर्भर करेगा। पहली रात की कथित मुश्किलों से लेकर पैसों, मोबाइल फोन और फरारी से जुड़े सवालों तक, कई पहलुओं पर स्पष्ट जानकारी का इंतजार है। आने वाले दिनों में आधिकारिक बयानों और जांच की प्रगति से मामले की तस्वीर साफ हो सकती है।

UP Revenue Reforms: गांवों में संपत्ति के दस्तावेज से किसानों की डिजिटल पहचान तक, यूपी में राजस्व व्यवस्था बदलने की बड़ी पहल

ये भी पढ़ें
किसान सहायता, जाति प्रमाणपत्र और जन शिकायत निस्तारण प्रक्रिया को सरल बनाने की पहल (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

Traffic police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2026, 10:13 AM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Shraddha jail case: जेल में श्रद्धा की पहली रात का सच! दो मोबाइल, लाखों की रकम और फरारी की कहानी ने बढ़ाए सवाल

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘भाजपा किसी की सगी नहीं’, आकाश अग्रवाल के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, बोले- BJP ने चुनावी घपलों की सारी हदें पार कर दीं

Akhilesh yadav
लखनऊ

‘साढ़े चार साल कुंभकरण की नींद सोते हैं और चुनाव आते ही’: अखिलेश यादव पर बीजेपी का तीखा हमला

Samajwadi Party President Akhilesh Yadav
लखनऊ

जानिए कौन हैं आकाश अग्रवाल, MLC वोटिंग के बीच फूट-फूटकर रोए; बोले- इस्लाम कुबूल कर लूंगा

SP Candidate Akash Agrawal, UP MLC Election 2026, UP MLC Result 2026, BJP SP MLC Election, UP News
लखनऊ

53 दिन से धरना, अब राजभर के दरबार में गुहार; 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को संशोधित परिणाम का इंतजार

68500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति दूर करने की मांग पर अभ्यर्थियों ने मंत्री ओमप्रकाश राजभर से मुलाकात की (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

शिवा शर्मा मर्डर केस: हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा दुबे को कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत अर्जी खारिज

Shiva Sharma Case Story Lucknow Murder Case
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.