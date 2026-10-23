UP Revenue Reforms: गांवों में संपत्ति के दस्तावेज से किसानों की डिजिटल पहचान तक, यूपी में राजस्व व्यवस्था बदलने की बड़ी पहल

किसान सहायता, जाति प्रमाणपत्र और जन शिकायत निस्तारण प्रक्रिया को सरल बनाने की पहल (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
Government Scheme: उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग की भूमिका अब जमीन के अभिलेखों के रखरखाव तक सीमित नहीं रह गई है। ग्रामीण परिवारों को आवासीय संपत्ति का दस्तावेज उपलब्ध कराने, किसानों की डिजिटल पहचान तैयार करने, दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता पहुंचाने और सरकारी सेवाओं की प्रक्रिया को सरल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, स्वामित्व योजना के तहत 1.05 करोड़ से अधिक घरौनियों का निर्माण और वितरण किया जा चुका है, जबकि फार्मर रजिस्ट्री में 1.44 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण पूरे हो चुके हैं। इन पहलों के जरिए राजस्व सेवाओं को अधिक व्यवस्थित, सुलभ और तकनीक आधारित बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय संपत्ति का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध कराना लंबे समय से महत्वपूर्ण प्रशासनिक जरूरत रही है। स्वामित्व योजना के तहत आबादी क्षेत्रों में स्थित मकानों और संबंधित संपत्तियों का सर्वेक्षण कर घरौनी तैयार की जाती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को उनकी आवासीय संपत्ति का आधिकारिक विवरण उपलब्ध कराना और संपत्ति से संबंधित रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना है। प्रदेश सरकार के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अब तक 1.05 करोड़ से अधिक घरौनियों का निर्माण और वितरण किया जा चुका है। यह पहल ग्रामीण आबादी क्षेत्र में संपत्ति की पहचान और अभिलेखों को व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। घरौनी उपलब्ध होने से परिवारों को अपनी आवासीय संपत्ति से संबंधित जानकारी का दस्तावेज मिलता है। हालांकि, इसके आधार पर किसी संपत्ति के स्वामित्व, हस्तांतरण या ऋण संबंधी अधिकारों का निर्धारण संबंधित कानूनों और नियमों के अनुसार ही होता है।
किसानों की जानकारी को डिजिटल स्वरूप में व्यवस्थित करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री का विस्तार किया गया है। उपलब्ध कराए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 1.44 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं और इस मामले में प्रदेश को देश में पहला स्थान मिलने का दावा किया गया है। इस व्यवस्था के तहत किसानों से जुड़ी पहचान और अन्य निर्धारित विवरण डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज किए जाते हैं।
फार्मर रजिस्ट्री का उद्देश्य किसानों की जानकारी को व्यवस्थित करना और कृषि योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान तथा पात्रता के सत्यापन में सुविधा प्रदान करना है। डिजिटल रिकॉर्ड से संबंधित विभागों को जानकारी के मिलान में मदद मिल सकती है और योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित हो सकती है। हालांकि, रजिस्ट्री में पंजीकरण अपने आप किसी योजना का लाभ सुनिश्चित नहीं करता। संबंधित योजना की पात्रता और निर्धारित शर्तें पूरी करना भी जरूरी होता है।
राजस्व विभाग की सेवाओं में तकनीक के इस्तेमाल का उद्देश्य रिकॉर्ड तैयार करने, जानकारी उपलब्ध कराने और सरकारी योजनाओं के संचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना है। घरौनी और फार्मर रजिस्ट्री जैसी व्यवस्थाएं इसी दिशा में उठाए गए कदमों के रूप में सामने आई हैं। इनसे ग्रामीण संपत्ति और किसान संबंधी विवरण को व्यवस्थित तरीके से दर्ज करने में मदद मिलती है। प्रदेश सरकार का कहना है कि वर्ष 2017 से पहले इन दोनों पहलों के तहत उपलब्धि शून्य थी। हालांकि, इस दावे के मूल्यांकन के लिए संबंधित योजनाओं की शुरुआत, पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं और तुलनात्मक आंकड़ों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। मौजूदा प्रयासों के तहत डिजिटल रिकॉर्ड का विस्तार राजस्व प्रशासन की कार्यप्रणाली में बदलाव का संकेत देता है।
किसानों के हितों से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण पहल मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है। इसके तहत पात्र किसानों और निर्धारित श्रेणियों में आने वाले उनके परिजनों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, सहायता राशि के वितरण की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए अब जिलाधिकारी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे धनराशि अंतरित की जाती है। पहले योजना के संचालन में बीमा कंपनी की भूमिका होने की बात कही गई है। नई प्रक्रिया का उद्देश्य सहायता राशि के भुगतान को अधिक प्रत्यक्ष बनाना और प्रशासनिक स्तर पर इसकी निगरानी करना है। दुर्घटना जैसी कठिन परिस्थिति में आर्थिक मदद प्रभावित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, सहायता पाने के लिए योजना में निर्धारित पात्रता, दुर्घटना से संबंधित दस्तावेज और अन्य आवश्यक शर्तों का पूरा होना जरूरी है।
सरकारी प्रमाणपत्रों से जुड़ी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। जाति प्रमाणपत्र जारी करने में आधार से लिंक करने और परिवार के एक सदस्य का प्रमाण पत्र बनने के बाद अन्य पात्र सदस्यों के लिए दस्तावेजी प्रक्रिया कम करने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य पात्र आवेदकों को बार-बार एक जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने की परेशानी से राहत देना है। ऐसी व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पहचान और पारिवारिक विवरण का सही सत्यापन जरूरी है। साथ ही, प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में लागू नियमों और पात्रता संबंधी शर्तों का पालन भी महत्वपूर्ण है। प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ पारदर्शिता और सही लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करना प्रशासन के सामने अहम जिम्मेदारी है।
जन शिकायतों के निस्तारण को बेहतर बनाने के लिए भी निगरानी व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से शिकायतों की प्रगति पर नजर रखी जाती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर शिकायतों की क्रॉस चेकिंग की जाती है और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी उनके निस्तारण की निगरानी होती है। शिकायत दर्ज होने के बाद उसका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नागरिकों के भरोसे के लिए महत्वपूर्ण है। केवल शिकायत का निस्तारित दिखना पर्याप्त नहीं, बल्कि संबंधित व्यक्ति की समस्या का वास्तविक समाधान होना भी जरूरी है। नियमित समीक्षा और सत्यापन से इस दिशा में जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
उत्तर प्रदेश में घरौनी वितरण, फार्मर रजिस्ट्री, किसान दुर्घटना सहायता, प्रमाणपत्र प्रक्रिया और जन शिकायतों की निगरानी को राजस्व प्रशासन से जुड़ी प्रमुख पहलों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इनका व्यापक उद्देश्य ग्रामीण परिवारों और किसानों को सरकारी सेवाओं से जोड़ना तथा प्रक्रियाओं को अधिक सुलभ बनाना है। इन पहलों की वास्तविक सफलता का आकलन इस आधार पर होगा कि ग्रामीण परिवारों को संपत्ति के दस्तावेज कितनी आसानी से मिल रहे हैं, किसानों के रिकॉर्ड कितने सही और अद्यतन हैं, पात्र लाभार्थियों को सहायता कितनी समय पर मिलती है और शिकायतों का समाधान कितनी प्रभावी ढंग से होता है। डिजिटल रिकॉर्ड और प्रशासनिक निगरानी तभी सार्थक साबित होंगे, जब उनका लाभ आम नागरिकों तक सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद तरीके से पहुंचे।
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