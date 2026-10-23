UP Revenue Reforms: गांवों में संपत्ति के दस्तावेज से किसानों की डिजिटल पहचान तक, यूपी में राजस्व व्यवस्था बदलने की बड़ी पहल

किसानों के हितों से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण पहल मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है। इसके तहत पात्र किसानों और निर्धारित श्रेणियों में आने वाले उनके परिजनों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, सहायता राशि के वितरण की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए अब जिलाधिकारी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे धनराशि अंतरित की जाती है। पहले योजना के संचालन में बीमा कंपनी की भूमिका होने की बात कही गई है। नई प्रक्रिया का उद्देश्य सहायता राशि के भुगतान को अधिक प्रत्यक्ष बनाना और प्रशासनिक स्तर पर इसकी निगरानी करना है। दुर्घटना जैसी कठिन परिस्थिति में आर्थिक मदद प्रभावित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, सहायता पाने के लिए योजना में निर्धारित पात्रता, दुर्घटना से संबंधित दस्तावेज और अन्य आवश्यक शर्तों का पूरा होना जरूरी है।