नवदीप रिणवा ने डाला वोट, यूपी की 11 MLC सीटों पर मतदान जारी; 152 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर

प्रदेश में विधान परिषद निर्वाचन के लिए कुल 2,697 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। इनमें मतदान कराने के लिए 12,309 मतदान कर्मियों की तैनाती की गई है। निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए 1,108 भारी वाहन और 1,737 हल्के वाहनों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, मतदान केंद्रों की निगरानी और निर्वाचन प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए 11 प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था के अंतर्गत 1,041 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 456 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य मतदान केंद्रों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखना, निर्वाचन संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना और किसी भी समस्या की स्थिति में समय पर आवश्यक कार्रवाई करना है। मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी में सहायता मिल सके।