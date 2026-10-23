जनता की जिंदगी बदले, तभी सफल माना जाएगा प्रशासन; सुशासन पर सीएम योगी का बड़ा संदेश

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित मिशन कर्मयोगी जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके माध्यम से देश की प्रशासनिक कार्य संस्कृति को नई दिशा मिल रही है। मिशन कर्मयोगी का व्यापक उद्देश्य लोक सेवकों की क्षमताओं को विकसित करना और उन्हें अधिक दक्ष, परिणामोन्मुखी तथा नागरिक-केंद्रित प्रशासन के लिए तैयार करना है। बदलते समय में प्रशासन के सामने नई चुनौतियां और जनता की बढ़ती अपेक्षाएं हैं। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल, कार्यक्षमता तथा निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना महत्वपूर्ण माना जाता है। मुख्यमंत्री ने इसी संदर्भ में प्रशासनिक तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना है कि बेहतर कार्य संस्कृति के माध्यम से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार लाया जा सकता है और आम नागरिकों को सेवाओं का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराया जा सकता है।